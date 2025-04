Lo Slalom di Salice apre la stagione 2025 di Top Competition

Il 17 e 18 maggio si alza il sipario sull’edizione numero 7: confermato il percorso, torna anche lo Slalom Turistico. Forte il coinvolgimento della comunità locale, in sinergia con istituzioni e associazioni.

Nel 2024 vittoria per Santi Leo davanti a Giovanni Greco e Roberto De Mariano. Nella Regolarità trionfarono Trimarchi–Vita su Fiat 131 Racing.

Messina – Sarà il 7° Slalom di Salice, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio, ad inaugurare la nuova stagione sportiva della Top Competition, realtà consolidata del motorsport isolano. L’evento si conferma tappa ormai immancabile per gli appassionati della disciplina, aprendo idealmente la stagione agonistica nel cuore dei Peloritani, lungo il percorso ormai collaudato che ne caratterizza lo spettacolo e la difficoltà tecnica.

A fare da cornice alla manifestazione sarà come sempre la Città Metropolitana di Messina, assieme al Comune di Messina, che rinnovano il loro impegno al fianco dell’organizzazione. Non mancheranno, anche quest’anno, le iniziative collaterali a cura della Pro Loco “Salice Casali dei Peloritani” e del Gruppo “Curiamo Salice”, impegnati a valorizzare le peculiarità del territorio e a rendere ancora più vivo e partecipato il weekend sportivo.

Tra le collaborazioni significative, spicca anche quella con la Parrocchia di San Stefano Juniore di Salice, che metterà a disposizione spazi logistici e sostegno organizzativo, e con le due storiche realtà di ufficiali di gara: Zancle e Peloro ’93, che garantiranno lo svolgimento regolare e in sicurezza delle fasi sportive.

Oltre allo slalom tradizionale di velocità e abilità tra i birilli, confermato anche per questa edizione lo Slalom Turistico di Regolarità, disciplina in crescita che coinvolge vetture storiche e moderne con prove di precisione sui pressostati. La specialità, che ha già riscosso interesse tra giovani, neofiti ed equipaggi amatoriali, permette anche ai navigatori a partire dai 14 anni di vivere il fascino delle gare in sicurezza e con spirito aggregativo. Il tracciato sarà identico a quello del 2024, sviluppandosi su circa 2.900 metri con 13 birillate, un percorso tecnico che negli anni ha saputo esaltare tanto i grandi protagonisti quanto i talenti emergenti.

Nell’edizione 2024, la vittoria assoluta dello Slalom di Salice andò al messinese Santi Leo, autore di una prova d’attacco sin dalla prima manche con la sua Radical SR4 1400. Alle sue spalle il torrese Giovanni Greco, secondo per soli 12 centesimi, e il romettese Roberto De Mariano, terzo assoluto su Gloria B5. Una top-three che ha saputo sintetizzare esperienza, talento e aggressività in una gara che si concluse dopo due manche per ragioni di sicurezza, a causa di un incendio nella zona post-traguardo.

Grande successo anche per la prima edizione dello Slalom Turistico di Regolarità, vinto da Giuseppe Trimarchi e Ivana Vita su Fiat 131 Racing, protagonisti di una gara precisa e regolare che li ha visti imporsi nel 1° Raggruppamento. Sul podio anche Angelo Nesti su Fiat 125 Special, secondo assoluto, e Nazzareno Russo su Lancia Y10 Fire, terzo classificato e vincitore del 2° Raggruppamento.

Lo Slalom di Salice conferma così la sua doppia natura: da un lato prova sportiva di rilievo nel Campionato Siciliano Slalom, e nella Coppa Italia di 5^ zona dall’altro volano di promozione per il territorio, per le sue eccellenze naturalistiche, sociali e culturali. Grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni, enti religiosi e volontari, il borgo si prepara ad accogliere ancora una volta pubblico, piloti e appassionati, nel segno della passione per l’automobilismo.

