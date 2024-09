“Lo Sport come Strumento di Educazione Ambientale” al Duca degli Abruzzi di Catania

“Lo Sport come Strumento di Educazione Ambientale” questo è il nome della manifestazione presentata al Politecnico del Mare di Catania.

Ad aprire la conferenza e salutare i presenti la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino: “Una scuola come la nostra è obbligata a guardare sempre avanti per dare ai nostri ragazzi grandi speranze per il loro futuro. In questo contesto, ovviamente, lo sport ricopre un ruolo importante perché mette in evidente i talenti e le capacità degli studenti creando un contesto di aggregazione, partecipazione e di sana competizione. Meno social e più sociali con le nostre classi che recepiscono un messaggio importante: il sano movimento, in un ambiente scolastico efficace, diventa una prassi quotidiana che fa stare bene sia il corpo che l’animo della persona”.

A moderare l’incontro il giornalista Davide Di Bernardo con il fotoreporter Davide Anastasi responsabile della fotografia della presentazione al Duca degli Abruzzi. Accanto a loro, il referente regionale Fondazione Sportcity Giuseppe Leanza, il digital marketing manager della Fondazione Sportcity Alberto Porto e l’atleta velocista olimpionico a Sidney 2000 Francesco Scuderi. “Tantissime città in tutta Italia hanno aderito a questa splendida iniziativa- spiega Leanza- Domenica 22 settembre partiremo con tantissime attività e il parco Agos di Vulcania sarà un po’ il cuore della manifestazione con attività sportive aperte a tutti per incentivare la pratica motoria soprattutto tra i più giovani”. Domenica 22 settembre, dall’alba al tramonto, le strade, le piazze, i parchi, le strutture sportive urbane di tutta Italia si animano per la più grande festa del movimento d’Europa. Circa 40 le città siciliane che hanno aderito allo Sportcity Day, quarta edizione dell’evento clou promosso da Fondazione Sporticity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di Enti, Istituzioni locali e associazioni sportive