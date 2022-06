Lo start della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

Oltre 200 barche in acqua oggi a Livorno, in condizioni di vento leggero, per la partenza della regata d’altura più importante di tutto il Mediterraneo. Domani mattina è previsto l’arrivo delle prime barche al Marina di Punta Ala.

Livorno – Uno spettacolo maestoso, la partenza della 13ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar: ben 204 le barche, sulle 263 inizialmente iscritte, che alle due di oggi pomeriggio, al largo di Livorno, hanno dato vita all’appuntamento più importante, seguito e amato della vela d’altura in Mediterraneo, una regata che è già diventata un cult tra gli appassionati della materia.

E poco importa che il vento, alla partenza, fosse molto leggero (6 nodi l’intensità): la flotta, divisa opportunamente in gruppi per poter gestire tre partenze separate (prima i Maxi, poi gli ORC International e infine gli IRC), ha dato comunque il meglio di se stessa, colorando di vele l’orizzonte nel tratto di mare tra Livorno e Marina di Pisa, alla foce dell’Arno, dove come da tradizione era posizionata una boa, uno dei passaggi più suggestivi della rotta.

Un percorso che prevede il successivo step all’isolotto della Giraglia, la discesa verso l’isola d’Elba e l’ultimo passaggio alle Formiche di Grosseto prima dell’arrivo a Punta Ala, dove le barche più veloci della flotta sono attese Das domani mattina, a partire dal 100’ Arca SGR del Fast and Furio Sailing Team (skipper Furio Benussi, al timone Lorenzo Bressani), gran favorito per la vittoria in tempo reale ma – considerando le previsioni di vento leggero, soprattutto nella prima parte della regata – difficilmente in grado di battere il record di percorrenza fissato da Rambler88 nel 2019 in 13 ore, 50 minuti e 43 secondi.

Come da consolidata abitudine, anche quest’anno sarà possibile seguire “da vicino” la 151 Miglia-Trofeo Cetilar grazie al sistema di tracciamento satellitare YB Tracking (https://yb.tl/151miglia2022), mentre sui canali ufficiali della regata (pagine social e sito web) saranno pubblicati in tempo reale video, immagini e commenti, per una copertura totale dell’evento.

In palio i due Trofei Challenge della 151 Miglia (vittoria in tempo reale e successo overall del gruppo ORC International), oltre ai premi di classe e di categoria.

Da sottolineare infine il gran successo del bellissimo Crew Party di ieri sera, evento organizzato nello straordinario contesto della Fortezza Vecchia, a Livorno, a cui hanno partecipato la maggior parte degli equipaggi impegnati in questa 13ma edizione della 151.

Organizzata da un Comitato di Circoli formato dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, con il fondamentale supporto del main sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra S.p.A., dell’Official Timekeeper TAG Heuer, dei partner Benetti Yachts, Porto di Livorno 2000, Plastimo e PROtect Tapes, nonché dell’Agenzia Calabughi, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar è una tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, del Trofeo Arcipelago Toscano e dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge.

Ph Studio Fabio Taccola

