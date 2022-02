Lo Stazzone di Sciacca tra cura della spiaggia ed educazione ambientale ed alimentare

Si è svolta ieri , giovedì 10 Febbraio, la terza giornata del progetto “Adottiamo lo Stazzone” portato avanti dall’Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una spiaggia” promossa da Marevivo Onlus.

Gli studenti della 5^C e 5^D accompagnati dai docenti e dagli educatori ambientali di Marevivo hanno dedicato la prima ora della giornata ad una pulizia dell’arenile dello Stazzone. Operazione quest’ultima facilitata dalle ultime attività di pulizia effettuate dai mezzi comunali che hanno messo in sicurezza la zona, rimuovendo i rifiuti ingombranti e i tronchi portati in spiaggia dall’alluvione di Novembre. Gli studenti, quindi, si sono principalmente dedicati alla raccolta di piccoli pezzi di plastica che sono potenzialmente più dannosi per la fauna marina poiché facilmente scambiabili per cibo.



Durante la raccolta sono state effettuate delle riprese video che andranno a costituire uno spot di sensibilizzazione per la salvaguardia della zona dello Stazzone e della città in generale.



Dopo la raccolta gli studenti si sono trasformati in piccoli scienziati eseguendo un campionamento statistico degli stessi rifiuti. Il risultato di tale campionamento è il seguente

Totale in peso dei rifiuti raccolti 100,063 kg, suddivisi in:

157 Bottiglie di plastica – kg 11,78

21 Bottiglie vetro – kg 7,800

47 Cannucce – gr 52

195 Bicchieri – kg 5,350

75 Tappi – gr 125

81 Lattine – kg 5,455

820 Pezzi di plastica – kg 19,265

256 Polistirolo – kg 2,265

67 Sacchetti di plastica – gr 525

70 Cotton fiocc – gr 50

125 Involucro plastica – kg 1,928

227 Altri rifiuti – kg 45



Tali dati saranno caricati sull’app Clean Swell dell’Ocean Conservancy per contribuire al monitoraggio del beach litter nel Mar Mediterraneo.



Sorpresa della giornata è stato il rinvenimento da parte degli studenti dei resti essiccati di un granchio blu, specie aliena che sta invadendo il nostro Mediterraneo. L’esemplare è stato segnalato ai centri di ricerca con cui la nostra associazione è in contatto. Un rinvenimento che testimonia la presenza di questa specie anche a Sciacca.



La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla conoscenza del Borgo dello Stazzone grazie alla testimonianza del presidente del comitato Leonardo Angelo Pumilia e alla conoscenza più approfondita del mare, del pesce azzurro e del consumo responsabile tramite un laboratorio promosso dal FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata e messo in atto dagli educatori incaricati dalla Società Cooperativa Green Life di Agrigento.



Presenti anche il delegato regionale di Marevivo Fabio Galluzzo, la preside dell’IC Mariano Rossi Prof.ssa Paola Triolo e il Comandante Tenente di Vascello Francesco Petrunelli della Capitaneria di Porto di Sciacca.



Il progetto vede la collaborazione del Comune di Sciacca che provvederà alla rimozione dei rifiuti e del Museo Diffuso dei 5 Sensi di cui Marevivo Sicilia fa parte occupandosi della sostenibilità ambientale.



Un progetto che va aldilà della semplice pulizia della spiaggia, che coinvolge comunque i probabili futuri fruitori del posto, ma che tende anche a sensibilizzare gli adulti attraverso la voce dei più piccoli, che sicuramente stanno mostrando una maggiore sensibilità ambientale, rivelando di essere ingrato di divenire affidatari delle nostre speranze. Gli studenti, inoltre, hanno potuto conoscere in maniera più approfondita una delle zone più belle della città di Sciacca, che si spera possa tornare a rivivere la bellezza e la cura di una volta.



Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo 3 Marzo e coinvolgerà altre nuove classi dell’istituto comprensivo.

