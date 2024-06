Lobbying for Youth Work. Corso di formazione internazionale Scadenza ravvicinata

‘Lobbying for Youth Work‘ è il long – term training course proposto dall’Agenzia Italiana per la Gioventù che rientra nell’ambito della cooperazione Long Term Activity ‘Europe Goes Local: supportare lo Youth Work a livello Municipale’ e che coinvolge 25 Agenzie Nazionali del Programma Erasmus + Youth.

Lo youth work in Europa è fondamentale per sostenere la voce e l’autonomia dei giovani. Può contare su una un’agenda europea che fa da volano alle iniziative a livello nazionale e locale. In questa prospettiva è essenziale impegnarsi nell’attività di lobbying e responsabilizzare i funzionari di politiche giovanili locali, i responsabili di progetti giovani e gli youth workers locali.

Lobbying for Youth Work copre per intero le spese di ospitalità e fino all’80% dell’importo complessivo per il viaggio. Si rivolge ad un massimo di 15 partecipanti italiani che siano:

youth worker che lavorano a stretto contatto con le amministrazioni locali (con incarico diretto o coprogettazione);

local youth workers con una solida visione di generare un cambiamento a lungo termine nel loro contesto locale e con una comprensione della struttura, dei valori e delle sfide attuali dello youth work locale;

dipendenti, funzionari, decisori politici delle amministrazioni pubbliche regionali o locali che vogliono costruire e mettere in piedi politiche attive per i giovani attraverso la condivisione e la collaborazione degli youth worker;

Sono previsti 3 moduli formativi, 2 webinar intermedi per esplorare gli approfondimenti dal mondo internazionale; coaching personale e individuale. La scadenza per inviare la propria candidatura è il 28 giugno 2024. Per saperne di più clicca qui

