Lombardia, assunzioni per 41 laureatə al Pirellone Scadenza ravvicinata

E’ on line l’avviso per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno, mediante contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, di 41 funzionari/e presso la Giunta della Regione Lombardia – profili vari.

Nel dettaglio, sono richiesti:

Specialista in data analysis, data science, business analytics.

Specialista in Environmental, social, and governance e finanza sostenibile.

Specialista in utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione.

Specialista in management delle politiche pubbliche e sistema prodotto – servizio.

Specialista in analisi, reingegnerizzazione, semplificazione e gestione di processi e sistemi complessi.

Specialista in Design della Comunicazione e Accountability.

Specialista in Service design per user experience e interface.

Specialista in analisi dei bilanci.

Specialista in processi formativi e sviluppo delle competenze.

Specialista economico – contabile in ambito Trasportistico.

Specialista in analisi dei dati dei servizi pubblici di trasporto.

Specialista Tecnico Agricolo e Forestale.

Specialista Tecnico Agricolo e Forestale.

Giornalista specializzato.

Specialista giuridico in ambito opere pubbliche.

Specialista Economico – Contabile nella gestione dei fondi comunitari e in Europrogettazione.

Specialista Tecnico nell’ambito degli investimenti degli enti locali.

Specialista in relazioni istituzionali nazionali e internazionali nell’ambito dello sviluppo economico.

Specialista giuridico in ambito sviluppo economico.

Specialista Economia Industriale.

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali prescritti dalle legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso, fra gli altri requisiti specifici, della laurea indicata nel bando per ciascun profilo. Per inviare le domande di ammissione c’è tempo fino al 3 ottobre 2024.

Clicca qui per leggere il bando completo e inviare la tua candidatura attraverso il portale InPa.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani