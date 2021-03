È in libreria “L’ombra del glicine: Una storia vera” (Edizioni Effetto), il thriller/drammatico di Antonio Lidonnici, che è ispirato ad una storia vera. Il libro è promosso dall’agente letterario Eleonora Marsella.

Il libro Genova. Un imprenditore locale, strozzato dai debiti per colpa di un losco individuo, si toglie la vita. Qualche mese più tardi, sua figlia Claudia, che ancora non ha metabolizzato la morte del padre, conosce Alfio, un uomo affascinante, vent’anni più grande di lei. Attratta dalla sua maturità e dal suo carisma, la ragazza si perde in una relazione totalizzante, che la allontana dalla sua città e dai suoi affetti. Insieme comprano un ristorante, “Il Glicine”, e iniziano gli affari. Claudia tuttavia non conosce la verità su Alfio, che le nasconde una vita segreta dedita allo spaccio di droga e all’ambizione di prendere il controllo di Genova con il suo giro togliendo di mezzo il suo boss, il Duca. Cosa ancora più agghiacciante, c’è proprio Alfio dietro il suicidio del padre. Ma quando Claudia comincia a comprendere il lato oscuro di Alfio, sembra troppo tardi: è caduta nella trappola di un uomo che con grande maestria e innumerevoli bugie l’ha raggirata facendole credere di amarla. Ha fatto in modo di rassicurarla portandola a fidarsi di lui fino al momento in cui esce la sua vera natura e si scatena senza nessuna pietà. Il gioco delle parti diventa un incubo, un labirinto dal quale non si riesce più ad uscire. Proprio su questo punto emerge forte il senso ultimo di questo libro. Senza nessuna morale trasmette perfettamente il senso di necessità e di sopravvivenza che deve nascere dentro una donna vittima di violenza che da qui deve raccogliere tutta la forza e il coraggio per ribellarsi ed affrontare il suo carnefice che la sta spegnendo lentamente, che la snatura e la priva della sua identità. Solo così potrà rinascere e liberarsi di quella prigione.

L’autore

Antonio Lidonnici (Cariati, 1984) di giorno lavora come Credit Manager mentre di notte, con il suo inseparabile taccuino nero in mano, diventa un cacciatore di storie da raccontare. Irrequieto per indole e affamato di vita, come ama definirsi, si laurea in Economia mentre consegue un Master Universitario in Gestione delle Risorse Umane, successivamente si trasferisce ad Asti per amore e per lavoro. Oggi vive a Genova. Nel 2015 diventa papà e inizia a lavorare a l’ombra del glicine, suo romanzo d’esordio (Edizioni Effetto), ispirato dalla storia vera di un’appassionata di scrittura conosciuta per caso.

