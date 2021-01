Il 2020 per London One Radio, l’emittente radiofonica italiana più apprezzata di Londra, è stato un vero e proprio trionfo. Con un ascolto giornaliero medio che ha visto collegati tra i 259-350mila radioascoltatori e interazioni sui principali social network (Facebook, Instagram e Twitter, che ha visto interagire 15 milioni di follower fidelizzati, London One Radio ha raggiunto il suo obiettivo principale: unire l’Inghilterra e l’Italia.

Essendo una radio in streaming può essere ascoltata ovunque: sul sito web londononeradio.com, sull’App dedicata, su dispositivi digitali (Amazon Alexa, per esempio) e altre piattaforme come TuneIn.

Da Tiziano Ferro a Giovanni Allevi, da Andrea Bocelli a Luca Parmitano, passando per Al Bano, Rovazzi, Oliviero Toscani e tanti altri: sono solo alcune delle grandi stelle della musica, dello spettacolo e della cultura italiana protagonisti di dialoghi esclusivi e racconti inediti nel corso del 2020. Ma non solo: London One Radio è stata anche la radio ufficiale della seconda edizione degli “Italian TV Awards”, il premio consegnato alle eccellenze televisive italiane.

“La nostra radio è diventata una seconda casa per gli ascoltatori interessati ai nostri talk con ospiti d’eccezione, diventando il punto focale della comunità italiana a Londra – commenta Phil Baglini, direttore di London One Radio, che aggiunge: “Per questo 2021, appena iniziato, il nostro scopo è di essere anche di supporto agli artisti italiani che vogliono, nonostante la brexit, farsi conoscere in U.K.”.

La radio vuole affrontare le sfide del futuro e i cambiamenti necessari per supportare all’estero tutta la musica italiana: “Emergenza sanitaria permettendo, l’idea è quella di organizzare concerti in Inghilterra e Italia” conclude Baglini.

DOVE ASCOLTARE LONDON ONE RADIO: Website: www.londononeradio.com

App iOS: urly.it/39wyz

App Android: urly.it/39wyx

App Amazon: urly.it/39wyt

Alexa: urly.it/39wy-

Altri device: urly.it/39wya

Com. Stam.

