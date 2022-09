L’Orchestra Jazz Siciliana in concerto al Teatro Massimo di Palermo con una sfilata di solisti ospiti

L’Orchestra Jazz Siciliana in concerto al Teatro Massimo di Palermo, giovedì 8 settembre, con un programma che attraversa i generi musicali e rende omaggio, con una sfilata di solisti ospiti, alla canzone italiana, al tango, al soul nero americano, al rhythm and blues. Sul podio il M° Domenico Riina.

Nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione The Brass Group il concerto in programma giovedì 8 settembre alle 20:30 al Teatro Massimo di Palermo che vede impegnata l’Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina, con i solisti Lucy Garsia, Vito Giordano, Carmen Avellone, Bepi Garsia, Silvio Barbara, Francesco Nicolosi, Francesco Buzzurro, Daria Biancardi. Il programma, introdotto e presentato da Gigi Razete, critico musicale e docente della Scuola del Brass Group, propone un viaggio musicale che scorre nel solco del jazz e attraversa altri territori, dal tango di Astor Piazzolla, alla musica italiana di Luigi Tenco, al soul nero americano, al rhythm and blues, a un estratto della “Rapsodia in blu” di Gershwin.

Gli arrangiamenti e le orchestrazioni sono di Ignazio Garsia, Domenico Riina, Antonino Pedone, Vito Giordano, Franck Foster e Mark Taylor. Sul podio dell’Orchestra dirige il M° Domenico Riina, apprezzato per la sua grande versatilità musicale che abbraccia il mondo sinfonico, pop e jazz. Ad aprire il concerto il brano strumentale Shiny Stocking di Frank Foster, che nel 1999 diresse l’Orchestra Jazz Siciliana nell’estate musicale del Teatro Massimo.



“La Fondazione Brass Group e la Fondazione Teatro Massimo tornano a collaborare in un progetto che vedrà altre occasioni di condivisione nel prossimo futuro, con l’intento di custodire i valori più profondi e intensi che la musica rappresenta nel suo essere emblema di cooperazione” – dice il sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta. “Per il Brass Group, nato in una cantina povera in via Duca della Verdura, un sottoscala senza luce con le pareti rivestite di tela juta – aggiunge il presidente del Brass Ignazio Garsia – ritrovarsi dopo tanti anni tra gli ori e i velluti del Teatro Massimo è un fatto che lascia letteralmente senza fiato, e per un’orchestra di fiati è il Massimo. Per l’Orchestra Jazz Siciliana è un privilegio suonare in uno dei luoghi più incantevoli che esistano al mondo” – conclude Garsia.

L’Orchestra Jazz Siciliana è la prima e unica orchestra permanente di jazz a partecipazione pubblica in Italia. Fondata da Ignazio Garsia nei primi anni ‘70 con il nome di Brass Group Big Band, ha svolto un’intensa e continuativa attività concertistica sotto la guida di alcuni dei più prestigiosi direttori d’orchestra del mondo.



Durata del concerto: 1h e 20’ minuti; Biglietti: da 10 a 30 euro

Info https://www.teatromassimo.it/concerto-riina-orchestra-jazz-siciliana/ Infoline 091 7782860

