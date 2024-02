LORENZO IL MAGNIFICO OSPITE A CASA SANREMO

La rassegna culturale multidisciplinare Il Magnifico – fondata e diretta da Leonardo Margarito, il cui nome è un omaggio a Lorenzo de’ Medici – è stata ospite di Casa Sanremo. Un felice momento per conoscere e valorizzare i nuovi talenti dell’arte e della cultura in riva all’Arno in un contesto internazionale.

“Sono stato ospite – puntualizza Leonardo Margarito – nel salotto culturale di Casa Sanremo dedicato ai writers, nel luogo dove avvengono le presentazioni di libri e delle rassegne culturali . È stata l’occasione per fare una panoramica del progetto Il Magnifico e spiegare come questo gruppo under 35 sta raccontando Firenze con un’attenzione all’ambito culturale: dal cinema all’arte”.

Il festival Il Magnifico, giunto quest’anno alla terza edizione, si propone di condensare “le straordinarie virtù e il carisma del personaggio” sottolinea il fondatore. L’obiettivo è raccontare Firenze guardando al passato ma senza dimenticare il futuro attraverso visite guidate, presentazioni e un podcast realizzato dallo staff under 35.

Appuntamento centrale della rassegna culturale multidisciplinare è la premiazione di giovani talenti, nazionali ed internazionali. Ai premiati va un cadeau realizzato dalla storica Bottega orafa di Paolo Penko.

Tra i premiati dell’edizione 2023: Aurora Ruffino, attrice di numerose fiction di successo; Camilla Cerulli, ballerina Solista del Teatro alla Scala di Milano, Luigi Strangis cantautore vincitore di Amici 21.

Il fondatore e direttore del Festival Il Magnifico Leonardo Margarito

A Casa Sanremo 2024, Leonardo Margarito e Sara Innocenti – nota sui social come Sarasflorence – hanno premiato il presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Vincenzo Russolillo; a lui il premio realizzato dalla bottega di Paolo Penko.

“La partecipazione a Casa Sanremo non sarà però un episodio sporadico – assicura Margarito – ma nascerà una partnership in un certo senso. Così Casa Sanremo sarà ospite alla prossima premiazione de Il Magnifico e selezioneranno per noi un cantante che sarà a Firenze il prossimo novembre”.

Una sinergia di cui il festival si avvarrà per continuare a crescere e a raccontare Firenze portandone la bellezza in giro per il mondo. “Seguendo l’esempio di Lorenzo Il Magnifico – conclude Margarito – vogliamo continuare ad espandere e allargare i propri confini, come facciamo quest’anno in occasione del festival della canzone italiana”.

di Roberto Dall’Acqua