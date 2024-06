Lorenzo Sardelli alla “chiamata” di Reggello

Il pilota di Forcoli si rimetterà al volante della Peugeot 208 Rally4 di Laserprom 015, condivisa con Luigi Giovacchini, per dare l’assalto ai primati di classe nella Coppa Rally di Zona 7 e di raggruppamento nel R Italian Trophy e nel Michelin Trofeo Italia.

Forcoli (PI) – Tornano ad accendersi i riflettori sulla stagione sportiva di Lorenzo Sardelli, chiamato al secondo impegno del 2024 , il 16° Rally di Reggello – Figline e Incisa Valdarno, quarto round della Coppa Rally di Zona 7 ed in programma sabato 15 e domenica 16 giugno.

Il driver pisano sarà nuovamente ai comandi della Peugeot 208 Rally4 di Laserprom 015, vettura che lo ha già portato al podio di classe in occasione del Trofeo Maremma, e condivisa ancora una volta con il lucchese Luigi Giovacchini. Per il figlio d’arte, convolato a nozze ad inizio mese con la sua Alice, la gara fiorentina sarà quindi l’occasione per farsi un “autoregalo” di matrimonio e, sul piano sportivo, mettere in cascina punti importanti sia nel confronto di classe per la Coppa Rally di Zona 7, sia per le classifiche di raggruppamento del R Italian Trophy e del Michelin Trofeo Italia: nella prima, Sardelli occupa il secondo posto ad appena 0.45 punti dalla vetta, mentre è leader del Raggruppamento 2 del monomarca proposto dal gommista francese. A Reggello, quindi, si prospetta la possibilità di fare un passo importante verso l’obiettivo stagionale, dopo il doppio alloro arrivato al Trofeo Maremma.

“La gara fiorentina sarà un importante crocevia della stagione – le prime parole di Lorenzo Sardelli – Al Trofeo Maremma ho avviato la collaborazione con il nuovo team, e con il suo titolare Gianni Lazzeri abbiamo subito individuato la strada giusta da seguire, grazie anche alla professionalità della squadra. Era anche la prima volta che utilizzavo le Michelin sulla 208, e tutte le informazioni incamerate ci saranno utili a Reggello per fare un ulteriore step evolutivo e dare una zampata importante nelle classifiche dei campionati dove sono coinvolto. Con il mio navigatore Luigi, ormai, il rapporto è consolidato, pertanto ci sono tutte le basi affinché si possa dare la caccia al risultato di spicco. Non per ultimi, grazie anche a BCar Group e Cevar, che attraverso il loro supporto rendono possibile il mio impegno sportivo.”

Il 16° Rally di Reggello – Figline e Incisa Valdarno si articolerà su due giornate, con sabato 15 animato dalla cerimonia di partenza, all’ombra della Pieve di Cascia di Reggello, alle 17.31, prima della disputa dell’unica prova speciale di tappa, la “Leccio – Frantoio Santa Tea” di 14,01 km. Domenica 16 saranno in programma tre ripetizioni della “Figline” (7,47 km) e due della “Saltino – Giusti e Torricelli” (14,67 km), per un totale di 6 prove speciali e 65,76 km cronometrati, a fronte del complessivo di gara di 247,34 km. L’arrivo sarà nuovamente a Cascia di Reggello, a partire dalle 17.15.

Nelle foto (free copyright Sergio Soavi/Thomas Imagery): Lorenzo Sardelli in azione al Trofeo Maremma ed in primo piano.

