LORO PIANA GIRAGLIA 2025   7 – 14 Giugno

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione numero 72 della Loro Piana Giraglia. 4 giorni di regate nel Golfo di Saint-Tropez e la lunga di 241 miglia che partirà mercoledì 11 giugno a mezzogiorno. Bando di Regata e iscrizioni online sul sito dell’evento: loropianagiraglia.com

La Loro Piana Giraglia, con il nuovo anno gira la boa numero 72 e consolida così la partnership tra lo YCI e il title partner Loro Piana iniziata nel 2024. L’appuntamento è a Saint-Tropez e a Genova dal 7 al 14 giugno: 4 giorni di regate inshore nello splendido golfo francese, per finire Genova dopo le 241 miglia della prova offshore.



Il programma:

5 giugno: apertura villaggio e registrazioni;

6 giugno: arrivi e registrazioni;

7/10 giugno: regate a Saint-Tropez;

11 giugno: partenza della regata offshore;

14 giugno: premiazione a Genova allo Yacht Club Italiano.



Barche ammesse

La Loro Piana Giraglia è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo a partire dai 9,14 metri che regateranno nelle divisioni ORC e IRC. Come sempre è attesa una flotta molto eterogenea di scafi da regata provenienti da tutto il mondo, con una quota consistente di maxi yacht che mirano alla line honours della prova offshore e alla difficilissima conquista del record di 14ore56minuti che resiste dal 2012.



Le novità del 2025

La Loro Piana Giraglia è in continua evoluzione. Dopo l’introduzione di un giorno in più di regate costiere, il comitato organizzatore ha studiato una serie di nuovi percorsi per rendere ancora più affascinante le regate nel Golfo di Saint-Tropez. Mentre per la prova offshore, rimane invariato il percorso di 241 miglia che porta le barche a girare sul triangolo naturale Saint-Tropez – Giraglia – Genova e che i grandi scafi solitamente riescono a completare in circa 24 ore.

Una grande attenzione è stata posta nell’organizzazione e nella razionalizzazione del villaggio regate, cuore pulsante delle attività in Francia, che dall’anno scorso ha iniziato un percorso di rinnovamento. Per il 2025 infatti, sarà sempre attiva e ingrandita la lounge per accogliere i regatanti nell’area del race office. E ancora, un nuovo layout che si sviluppa lungo la diga foranea e arriva fino alla Tour de Portalet: un crew village che ogni sera sarà il centro della vita sociale della Loro Piana Giraglia con premiazioni giornaliere, drink per tutti i velisti che daranno vita a questa nuova edizione della Giraglia!



L’organizzazione

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Nel 2023 questa classica regata ha celebrato il suo 70mo anniversario. La Loro Piana Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Yacht Club Sanremo e Yacht Club de Monaco, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Regione Liguria.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2025 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.



La Loro Piana Giraglia

L’11 luglio del 1953 sul triangolo Cannes-La Giraglia-Sanremo, 22 imbarcazioni al via e 17 sulla linea d’arrivo si sfidano sulle 196 miglia del percorso della prima edizione della Giraglia. Per la cronaca, la prima Giraglia la vince una barca francese con un tempo reale di 31 ore. L’anno successivo, si invertono i porti di partenza e di arrivo, gli iscritti arrivano a quota 31 e lo scoglio della Giraglia rimane lì, immutabile. E così diventa uno dei punti di riferimento dello yachting mondiale.



Negli anni questa regata d’altomare assume sempre più i contorni di un mito. La navigazione compendia tecnica e poesia e negli anni si attesta come una sorta di maturità velica per molti giovani appassionati. ‘L’ho fatta anche io’ diventa una medaglia importante sul petto di ogni marinaio.



Negli anni sono aumentati i partenti in maniera inversamente proporzionale ai tempi di percorrenza. Il record attuale di barche sulla linea di partenza è dell’anno 2016, ben 302. Mentre il tempo più basso appartiene allo yacht Esimit Europa 2 di Igor Simcic che nel 2012 brucia il record precedente con un tempo di 14 ore, 56 minuti e 16 secondi.



Il formato rimane più o meno lo stesso, negli anni Settanta le barche partecipanti sono sempre più di 100, anche 150. Dei numeri straordinari se si considera la nicchia dello yachting; fino agli anni Novanta si succedono le località di partenza e arrivo, con Italia e Francia ad anni alterni. Parteciparvi rimane sempre una mezza avventura in un’epoca in cui tutto l’equipaggio dorme a bordo e partecipa ai trasferimenti delle barche. La Giraglia è testimone del passaggio dal legno alla vetroresina, di barche sempre più leggere e sofisticate e di passaggi fulminei. Dal 1998 il format è rimasto invariato: ci si trova a Saint Tropez intorno alla metà di giugno, regate costiere nello splendido golfo, festa per tutti i partecipanti alla vigilia della offshore – sempre memorabile – e partenza la mattina per la ‘lunga’ di 241 miglia nautiche che, oggi come allora, arriva a Genova con il passaggio obbligato dell’Isolotto della Giraglia, proprio come avevano immaginato i padri fondatori in quel lontano 1952.

Loro Piana è title partner della Loro Piana Giraglia dal 2024.

INFO, ISCRIZIONI ONLINE E BANDO DI REGATA QUI

Com. Stam. + foto Yacht Club Italiano