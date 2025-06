Loro Piana Giraglia 2025 – È iniziata la 72ª edizione!

È partita questa mattina da Saint-Tropez la 72ª edizione della Loro Piana Giraglia. In mare 139 imbarcazioni: i 29 Maxi hanno regatato sul campo di Pampelonne, mentre tutte le altre si sono affrontate lungo un percorso costiero nel Golfo di Saint-Tropez.

Condizioni spettacolari hanno accolto i partecipanti: una splendida giornata di sole, vento da Sud/Sud-Ovest tra i 9 e i 14 nodi, mare poco mosso sul campo Maxi e condizioni più leggere per gli altri. Per i Maxi, due percorsi a bastone di circa 1.8 miglia; per le flotte IRC/ORC, invece, percorsi costieri di 8 miglia per le barche più piccole e 11 per le più grandi.

Tra i Maxi A, è subito duello tra il Wally 100 V e il Maxi 72 Jethou, che si sono alternati sulla linea del traguardo e chiudono la giornata a pari punti (3). Grazie alla vittoria nell’ultima prova, V si posiziona provvisoriamente in testa alla classifica. Nel gruppo Maxi B, guida la classifica il Botin 69 Spirit of Lorina di Jean Pierre Barjon.

Sul campo costiero IRC/ORC, primo in tempo reale sul traguardo è stato il TP52 del Sailing Team Arkas, con alla tattica Martin Watts, che ha commentato così all’arrivo:

«Abbiamo avuto un inizio difficile, ma ci siamo ripresi già alla prima boa e da lì l’equipaggio ha navigato davvero bene. Il percorso si adattava perfettamente al nostro 52 piedi: bordi al traverso stretti e buoni tratti per il Code Zero, che hanno messo in risalto i nostri punti di forza. Eravamo perfettamente in linea con le barche di testa ed eseguito tutte le manovre in modo pulito.

Il risultato finale non è stato del tutto a nostro favore, anche se siamo stati la prima barca a tagliare il traguardo, probabilmente perché il vento è calato per noi mentre le barche dietro hanno potuto contare su una pressione migliore, come si può vedere nei tempi compensati. Ma fa parte del gioco quando si regata a handicap. In generale, una prestazione solida e una giornata davvero soddisfacente per tutto il team!»

Tra gli IRC, in testa dopo il calcolo dei tempi compensati c’è il velocissimo Cape 31 Give Me Five di Adrien Follin, mentre Flying Dolphin di Willem Ellemet guida il gruppo IRC 2.

In ORC, ottima regata per lo Swan 45 Tenghér di Alberto Magnani, vincitore di giornata, e per Farfallina 3 di Davide Noli nel gruppo ORC 2.



Al rientro in porto, tutti i partecipanti hanno affollato il Loro Piana Giraglia Village, dove si sono tenute le premiazioni di giornata e un vivace happy hour fino alle 20.00. L’azione in mare riprenderà domani alle 10:00, con previsioni di Maestrale sostenuto.

Classifiche complete qui

L’organizzazione

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Nel 2023 questa classica regata ha celebrato il suo 70mo anniversario. La Loro Piana Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Yacht Club Sanremo e Yacht Club de Monaco, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Regione Liguria.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2025 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.

Tutte le informazioni sul sito dell’evento

loropianagiraglia.com

Com. Stam. + foto Yacht Club Italiano