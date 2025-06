Loro Piana Giraglia 2025 – i primi passaggi

Dopo la partenza di ieri, avvenuta con una piacevole brezza distesa, la flotta impegnata nella Loro Piana Giraglia 2025 ha iniziato a completare la prima parte del percorso ridotto — circa 200 miglia — questa mattina con le prime luci dell’alba.

Un’alba magica e spettacolare, che ha fatto seguito a una navigazione notturna illuminata dalla luna piena, ma caratterizzata da venti leggeri e irregolari. In molti sono riusciti a progredire sfruttando le isolate macchie di vento, che raramente hanno superato i 4-5 nodi.



Una Giraglia dai ritmi lenti, ma che non toglie nulla al valore tecnico e sportivo degli equipaggi, oggi impegnati in un’altra lunga notte tra le bonacce di un Tirreno Settentrionale più placido del solito. Non sono mancati gli avvistamenti di cetacei, ormai compagni abituali di queste acque.



Il primo a doppiare lo scoglio questa mattina è stato Scallywag, il 100 piedi di Hong Kong, alle ore 05:52, dopo 17 ore e 52 minuti di navigazione. A circa 18 minuti di distanza è transitato un terzetto compatto formato da Magic Carpet E (06:11), Capricorno (06:15) e My Song (06:25), che hanno veleggiato praticamente a vista per tutta la prima parte della rotta, seguendo una traiettoria quasi diretta verso il waypoint in Corsica.



Più distaccato, Arca ha doppiato lo scoglio alle 07:28, seguito da Django 7X alle 07:40. Questo per quanto riguarda il primo gruppo dei Maxi del Gruppo IRC 0.



Tra i “pesi medi”, il primo in classifica è stato il TP52 turco Blue Moon, dell’Arkas Sailing Team alle 09:14.



La risalita verso Genova si conferma un gioco tattico complesso, con il Wallyrocket 71 Django 7X che sembra aver scelto una rotta più orientale e radicale rispetto ai battistrada.



Gli arrivi a Genova sono previsti tra le ore 20:00 e le 22:00 di questa sera.



È possibile seguire in tempo reale il progresso della flotta al link sotto



Nella Media Room della Loro Piana Giraglia sono disponibili le spettacolari immagini dei passaggi di questa mattina.

Tracking online

L’organizzazione

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Nel 2023 questa classica regata ha celebrato il suo 70mo anniversario. La Loro Piana Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Yacht Club Sanremo e Yacht Club de Monaco, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Regione Liguria.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Italiano Offshore di UVAI, Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2025 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.

Tutte le informazioni sul sito dell’evento

loropianagiraglia.com

com. Stam. + foto