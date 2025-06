Loro Piana Giraglia 2025 – Il giorno del Maestrale!

Puntuale è arrivato il Maestrale nel Golfo di Saint-Tropez: dai 20 nodi della mattinata si è passati a oltre 30 nel primo pomeriggio. Una domenica spettacolare, con due prove per i Maxi e un lungo percorso costiero per la flotta IRC/ORC.

Le previsioni meteo sono state pienamente rispettate, con il Maestrale che è entrato puntuale in mattinata e ha raggiunto il suo apice intorno alle 15:00. Dai 20 nodi iniziali sulla linea di partenza, il vento ha poi aumentato la propria intensità su tutto il golfo, arrivando a raffiche ben oltre i 30 nodi. La giuria ha imposto l’obbligo del salvagente per tutti i velisti e ha dato il via a una giornata spettacolare, non priva di avarie e qualche ritiro, ma sicuramente di grande soddisfazione per tutti. Grande protagonista è stato il foiler FlyingNikka di Roberto Lacorte, che ha toccato l’incredibile velocità di 39 nodi durante la seconda prova di giornata.



“Abbiamo fatto del nostro meglio per togliere cavalli e non superare i 40 nodi – ha commentato all’arrivo l’armatore e timoniere Roberto Lacorte – giornata memorabile e la barca si sta dimostrando sempre più affidabile in situazioni estreme come quella di oggi, con raffiche vicine ai 35 nodi”.

Sempre dal campo dei Maxi, nel gruppo A (i più grandi), il Wallycento V di Karel Komarek mantiene salda la vetta della classifica provvisoria con un 6 e un 1 come parziali di giornata. Anche tra i Maxi B la classifica è dominata dal Botin 69 Spirit of Lorina di Jean Pierre Barjon.



Sul campo IRC/ORC, condizioni analoghe su un percorso di circa 22 miglia e una classifica provvisoria che inizia a prendere forma. Il Cape 31 di Adrien Follin continua a guidare il gruppo IRC1 (1,6 i suoi parziali), così come Flying Dolphin di Willem Ellemet è in testa nel gruppo IRC2. In ORC, magnifico risultato per lo Swan 48 tedesco Elan, che oltre a guidare la classifica è anche la barca più anziana della flotta: uno splendido Sparkman & Stephens del 1973. In ORC2 continua la serie fortunata di Farfallina 3, l’ItaliaYachts 9.98 di Davide Noli, che anche oggi si aggiudica la vittoria di giornata.



Al rientro in porto, tutti i partecipanti hanno affollato il Loro Piana Giraglia Village, dove si sono tenute le premiazioni di giornata e un vivace happy hour fino alle 20:00. L’azione in mare riprenderà domani alle 10:00, con previsioni di vento più leggere.

L’organizzazione

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Nel 2023 questa classica regata ha celebrato il suo 70mo anniversario. La Loro Piana Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Yacht Club Sanremo e Yacht Club de Monaco, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Regione Liguria.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2025 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.

