LORO PIANA GIRAGLIA 2025 – PARTITI!

Oggi alle 11:55, puntuali, sono iniziate le procedure di partenza sulla linea di Saint-Tropez in direzione Giraglia. Sono 97 le barche impegnate sul percorso di 241 miglia nautiche verso l’isolotto corso e l’arrivo a Genova.

Questa mattina, l’attenzione e i commenti di tutti erano concentrati sui tempi di percorrenza della lunga, che quest’anno si preannuncia lenta e strategicamente complessa. Le partenze si sono svolte regolarmente per tutte le categorie, con i Maxi a partire per primi, seguiti dagli altri due gruppi. Le condizioni meteo al via sono state favorevoli: 10-12 nodi di vento e mare calmo, grazie a una brezza termica che, tuttavia, non dovrebbe durare a lungo. Una volta abbandonata la costa, infatti, il vento è destinato a calare a causa di un’area di alta pressione sul Tirreno settentrionale, rendendo la regata tanto lenta quanto tecnica.



Per agevolare la navigazione, il Comitato di Regata ha annunciato ieri un accorciamento del percorso, che farà risparmiare circa 30 miglia a tutti i partecipanti. Così, tagliata la linea di partenza, gli scafi si sono diretti bordeggiando verso la Giraglia, evitando il passaggio obbligato alle Isole di Levante.



Per i maxi di 100 piedi, i tempi d’arrivo a Genova stimati questa mattina oscillano tra le 30 e le 39 ore, mentre per le imbarcazioni più piccole si prevedono percorrenze superiori alle 60 ore. Le statistiche della Giraglia parlano chiaro: dopo tre edizioni particolarmente ventose, quest’anno tocca a una lunga con poco vento — una situazione ben nota ai navigatori più esperti.



Nel frattempo, in attesa dei primi passaggi all’isolotto della Giraglia — previsti per le prime luci dell’alba di domani — a Genova è tutto pronto per accogliere i partecipanti, con il villaggio regate attivo 24 ore su 24.

Tracking online

L’organizzazione

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Nel 2023 questa classica regata ha celebrato il suo 70mo anniversario. La Loro Piana Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Yacht Club Sanremo e Yacht Club de Monaco, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Regione Liguria.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Italiano Offshore di UVAI, Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2025 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.

Tutte le informazioni sul sito dell’evento

loropianagiraglia.com

Com. Stam. + foto Yacht Club Italiano