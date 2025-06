LORO PIANA GIRAGLIA 2025 –  TUTTI I VINCITORI

Sabato mattina, alle ore 09:00, con lo scadere del tempo limite, si è conclusa ufficialmente la prova lunga della Loro Piana Giraglia 2025.

Un’edizione, la numero 72, caratterizzata dall’alta pressione e da poco vento, ma sempre ricca di fascino, poesia e spunti tecnici. Tutti hanno cercato di navigare nelle brezze leggere, inseguendo le macchie di vento lungo il percorso di 200 miglia sul triangolo Saint-Tropez – Giraglia – Genova.



Dopo la partenza di mercoledì 11 giugno a mezzogiorno, i più grandi hanno iniziato ad arrivare sulla linea del traguardo di Genova con le luci del tramonto di giovedì 12 giugno.



Due dei favoriti di questa Giraglia leggera sono comparsi all’orizzonte in un mare grigio, liscio come il ghiaccio: il Maxi 100 Scallywag e Magic Carpet E hanno tagliato l’arrivo dopo oltre duecento miglia di regata a vista, con soli 2 minuti e 13 secondi di distacco a favore del primo, chiudendo in 32 ore, 58 minuti e 47 secondi.



Il Maxi capitanato dallo skipper David “Witty” Witt, veterano australiano con diverse Ocean Race e innumerevoli Sydney-Hobart alle spalle, ha così commentato all’arrivo:



“Sapevamo a cosa saremmo andati incontro, ma siamo riusciti sempre a navigare bene e a mantenere una buona velocità. Soprattutto considerando le caratteristiche della nostra barca, più adatta all’oceano che al Mediterraneo. Con la Giraglia, dopo la vittoria alla Middle Sea Race, concludiamo con successo la nostra campagna europea, in vista del Fastnet che correremo in agosto prima di rientrare in Australia.”

Un po’ di amarezza a bordo del 100’ Magic Carpet E di Sir Lindsay Owen Jones. A bordo, oltre al solito equipaggio di superstar, anche le chiamate tattiche di Francesco De Angelis – leggendario timoniere di Luna Rossa – che ha combattuto fino all’ultimo metro in un duello di virate degno di un match race.



Terzo sulla linea d’arrivo di Genova il Maxi Capricorno di Alessandro Del Bono, che ha chiuso la sua regata alle 21:29:34: un ottimo risultato per una barca che ha debuttato solo l’anno scorso ed è lunga diversi metri in meno (80 piedi contro i 100 dei suoi diretti avversari).



Ma come sempre, se Scallywag si aggiudica il Loro Piana Trophy come prima barca in tempo reale, il vincitore della Loro Piana Giraglia 2025 – ovvero il primo classificato in tempo compensato del raggruppamento più numeroso – è il Ker 40 lussemburghese Vito 2.3 di Gian Marco Magrini, che scrive il suo nome sulla coppa più importante: il Loro Piana Challenge Trophy.



“La tenacia paga sempre – commenta Magrini all’arrivo – ci abbiamo provato tre anni fa, sfiorando il podio in ORC, e quest’anno, in condizioni completamente diverse, siamo riusciti nell’impresa, nelle ariette leggere di questa edizione.”

E in effetti l’impresa è riuscita al piccolo Ker 40, uno scafo di poco meno di 12 metri, che è riuscito a dare più di due ore di distacco – in tempo compensato – al secondo classificato, Capricorno, il Maxi J/V 80 di Alessandro Del Bono.



Con la cerimonia di premiazione alle 12:00 allo Yacht Club Italiano e l’assegnazione di tutti i premi, si è conclusa un’altra memorabile edizione della Loro Piana Giraglia, con l’arrivederci a tutti i partecipanti al giugno del 2026!

L’organizzazione

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Nel 2023 questa classica regata ha celebrato il suo 70mo anniversario. La Loro Piana Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Yacht Club Sanremo e Yacht Club de Monaco, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Regione Liguria.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Italiano Offshore di UVAI, Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2025 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.

Tutte le informazioni sul sito dell’evento

loropianagiraglia.com

Com. Stam. + foto Yacht Club Italiano

SU LORO PIANA

Loro Piana è il simbolo dell’eccellenza Italiana e le sue collezioni incarnano uno stile distintivo caratterizzato da una sofisticata eleganza. Sin dalla sua fondazione, Loro Piana ha costantemente perseguito e ridefinito l’obiettivo di offrire una bellezza sublime e autentica a una clientela globale esigente, attribuendo la stessa importanza alla qualità del servizio.

LO YACHT CLUB ITALIANO

Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico d’Italia. Con sede nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e l’organizzazione di regate: La Loro Piana Giraglia, il Trofeo SIAD Bombola d’oro, la Millevele IREN, Le Regate di Primavera – Portofino, la Genova Sailing Week, l’International Genoa Winter Contest e molte altre ancora; 12 mesi di attività in mare e a terra dai piccoli Optimist fino ai grandi Maxi Yacht. Su queste regate e sulla sua lunga tradizione poggia le basi il futuro del Club, pronto a misurarsi con nuove sfide.

Com. Stam. + foto Yacht Club Italiano