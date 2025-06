Loro Piana Giraglia 2025

A partire da domani, giovedì 5 giugno, iniziano le procedure di registrazione per la 72ª edizione della Loro Piana Giraglia, la più antica regata offshore del Mediterraneo. Ben 139 yacht sulla linea di partenza, con un programma che prevede quattro giorni di regate inshore a Saint-Tropez, da sabato 7 a martedì 10 giugno, e la partenza della prova offshore mercoledì 11 giugno alle ore 12:00.

Nata nel 1953, la Loro Piana Giraglia prende ufficialmente il via domani con l’apertura del Race Village a Saint-Tropez. Il porto inizia a “cambiarsi d’abito”: i superyacht a motore che lo popolano abitualmente lasciano spazio all’arrivo delle barche a vela – grandi e piccole – protagoniste di questa iconica regata-evento.



La lista degli iscritti è al completo: 139 yacht di tutte le dimensioni e tipologie pronti a scendere in acqua a partire da sabato 7 giugno. Impressionante il numero dei maxi yacht: ben 29 unità oltre i 60 piedi. Ammiraglia della flotta è l’SWS 102 Almagores II di Federico Borromeo, seguita da numerosi yacht di 100 piedi, tra cui Scallywag, Magic Carpet E, Arca SGR, V, Galateia e molti altri da 80 piedi, come My Song di Pier Luigi Loro Piana, Capricorno, Nice, e i 72 piedi Jethou, Northstar e Proteus, oltre al foiler FlyingNikka. Chiude la flotta il Figaro 1 Vox Sea di Gaia Pizzini, con i suoi soli 9,14 metri: la barca più piccola tra gli iscritti.



L’entusiasmo cresce. L’obiettivo comune? Vincere la regata offshore, al via mercoledì 11 giugno alle ore 12:00. Partenza da Saint-Tropez, passaggio dall’isolotto della Giraglia in Corsica, arrivo a Genova: 241 miglia teoriche di pura vela.



Il programma



Giovedì 5 giugno: apertura registrazioni;

Venerdì 6 giugno: registrazioni – Apertura della Loro Piana Lounge;

Sabato 7 – Martedì 10 giugno: regate – Loro Piana Giraglia Race Village con DJ set, drink e premiazioni giornaliere;

Mercoledì 11 giugno: partenza regata offshore;

Giovedì 12 / Venerdì 13 giugno: arrivi con accoglienza H24 e Happy Hour dalle 18:00 alle 21:00;

Sabato 14 giugno: cerimonia di premiazione.

Anche per questa edizione, il Loro Piana Giraglia Village si presenta con un nuovo layout, estendendosi lungo la diga foranea fino alla Tour de Portalet. Uno spazio pensato per i team, che ogni sera sarà il cuore pulsante della vita sociale dell’evento, con premiazioni giornaliere, DJ set e drink per tutti i velisti protagonisti di questa nuova edizione della Giraglia.



La Loro Piana Giraglia



L’11 luglio 1953, sul percorso Cannes-La Giraglia-Sanremo, prende il via la prima edizione: 22 imbarcazioni partono, 17 arrivano al traguardo dopo 196 miglia. Vince una barca francese in 31 ore. L’anno successivo i porti di partenza e arrivo si invertono, ma lo scoglio della Giraglia resta il punto fisso: diventerà presto una delle icone dello yachting mondiale.



Negli anni, la Giraglia cresce in popolarità fino a diventare un mito della vela d’altura. Una regata che unisce tecnica e poesia, considerata da molti una sorta di rito di passaggio. Dire “l’ho fatta anch’io” è ancora oggi una medaglia d’onore per ogni marinaio.



Aumentano i partecipanti, si riducono i tempi. Nel 2016 si registra il record di 302 barche al via. Il miglior tempo di percorrenza appartiene a Esimit Europa 2 di Igor Simcic, che nel 2012 chiude in 14 ore, 56 minuti e 16 secondi, infrangendo ogni precedente primato.



Il formato resta pressoché invariato: dagli anni Settanta oltre 100 partecipanti ogni anno, spesso anche 150. Località di partenza e arrivo si alternano tra Italia e Francia fino agli anni Novanta. Partecipare era – ed è – un’avventura: equipaggi che dormono a bordo, che fanno i trasferimenti, che vivono la barca. La Giraglia ha visto il passaggio dal legno alla vetroresina, da barche pesanti a scafi leggeri e performanti.



Dal 1998 il format è stabile: Saint-Tropez a metà giugno, tre giorni di regate costiere nel golfo, festa sulla spiaggia alla vigilia della “lunga”, e partenza per le 241 miglia fino a Genova con il passaggio obbligato dalla Giraglia. Proprio come nel 1953.



Nel 2023, compiuti i 70 anni, la Giraglia si rinnova: nel 2024 Loro Piana diventa title sponsor, confermando così il prestigio e l’importanza della regata. Le prove inshore passano a quattro giorni, il Race Village cresce, l’esperienza si arricchisce. La partecipazione è sempre più selezionata e di alto livello, soprattutto tra i cacciatori di record, con quello del 2012 ancora imbattuto, ma sfiorato più volte.



Come sempre, saranno il vento e il mare a decidere. Oggi, come allora.



L’organizzazione

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Nel 2023 questa classica regata ha celebrato il suo 70mo anniversario. La Loro Piana Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Yacht Club Sanremo e Yacht Club de Monaco, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Regione Liguria.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2025 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.

Tutte le informazioni sul sito dell’evento

loropianagiraglia.com

Com. Stam. + foto