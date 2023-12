L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli aderisce all’Influ Day del 15 Dicembre promosso dall’Assessorato alla Salute

Giorno 15 dicembre, l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli partecipa all’ “INFLU DAY”, la giornata di sensibilizzazione promossa dal Dipartimento Regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute, dedicata all’informazione sui benefici della vaccinazione contro l’influenza.

Si tratta di un’iniziativa di promozione della salute, i cui obiettivi sanitari sono orientati a migliorare, tra i cittadini la percezione della valore della prevenzione vaccinale con la finalità di incrementare le relative coperture.

La campagna vaccinale dell’anno 2022/2023 ha fatto registrare in Sicilia una sostanziale tenuta delle percentuali di copertura, anche se non sono state raggiunte le percentuali minime previste dalla Circolare Ministeriale, verosimilmente per effetto dell’impatto sulla popolazione generale della drastica riduzione dei casi di sindrome simil-influenzale registrati nel periodo di riferimento, grazie anche al perdurare dell’utilizzo delle misure individuali di protezione e per la concomitante somministrazione della dose booster della vaccinazione anti SARS-Cov-2.

Per la giornata del 15 Dicembre, le Direzioni dell’Ospedale Buccheri La Ferla hanno previsto diverse attività: presso il Medico Competente verrà somministrato il vaccino agli operatori che ne faranno richiesta. Il calendario di vaccinazione per i dipendenti ha già avuto inizio a Ottobre. A tutte le persone che entreranno in Ospedale verrà consegnato materiale informativo/divulgativo sull’importanza della vaccinazione e pubblicazione di materiale informativo sul sito dell’Ospedale. Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 somministrazione di un questionario agli utenti ambulatoriali circa l’adesione alla campagna vaccinale.

“È importante sostenere la cultura vaccinale come opportunità di prevenzione, individuale e collettiva, e scelta di corresponsabilità per la salute pubblica – dichiara il direttore Sanitario dell’Ospedale, dott. Dario Vinci – Rivolgiamo a tutti l’invito alla vaccinazione che rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne le possibili complicanze soprattutto per le persone con malattie croniche o anziane. Il vaccino antinfluenzale è indicato per la protezione di tutti i soggetti che non abbiamo specifiche controindicazioni alla sua somministrazione. Vaccinarsi è il modo migliore di prevenire e combattere l’influenza, sia perché aumenta notevolmente la probabilità di non contrarre la malattia sia perché, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, questi sono molto meno gravi e, generalmente, non seguiti da ulteriori complicanze. La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un’importante misura di protezione non solo per sé stessi ma anche per chi ci sta intorno, riduce la probabilità di complicanze e riduce il carico dell’assistenza sanitaria (pronto soccorso, ambulatori medici), nei periodi di maggiore affluenza”.

