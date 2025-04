Lotta all’obesità infantile con il “Sicily Obesity Study”. L’11 e 12 i risultati in un convegno a Catania

Contrastare l’obesità infantile e sensibilizzare le famiglie e il personale scolastico sull’importanza dell’alimentazione sana e del movimento per il benessere dei più piccoli.

Questi i temi al centro del convegno che si terrà l’11 e 12 aprile 2025 nell’aula “Santa Mazzarino” del Monastero dei Benedettini di Catania, su iniziativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico San Marco” di Catania, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare (Foodedu).

In particolare, nel corso dell’evento, curato dal comitato scientifico composto da Antonio Lazzara (direttore sanitario AOUP etnea), Antonella Agodi (Università di Catania), Elena Alonzo (Asp Catania) e Francesco Leonardi (Foodedu), verranno illustrati i primi risultati dell’intervento di promozione dello “Stile di Vita Mediterraneo” realizzato tra il 2023 e il 2024 nell’ambito del Progetto Sicily Obesity Study – SOS, rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e alle loro famiglie.

Una prima fase dell’intervento ha coinvolto le scuole materne comunali Narciso e la sezione materna dell’Istituto Comprensivo Campanella Sturzo, con l’obiettivo di conoscere le abitudini alimentari, lo stato nutrizionale dei bambini e promuovere una sana alimentazione e l’attività fisica dei piccoli alunni. I bambini sono stati stimolati e attratti da una serie di attività ludico-ricreative divertenti durante le quali hanno avuto modo di conoscere, giocare e familiarizzare ancor più con prodotti alimentari genuini.

Nel progetto è stata prevista anche una fase di rilevazione dell’efficacia delle attività di prevenzione primaria, nella quale è stato valutato l’impatto sul miglioramento degli stili di vita dei bambini prima e dopo l’intervento, con particolare attenzione all’Early Adiposity Rebound, un indicatore predittivo del rischio di sviluppare sovrappeso o obesità nell’adolescenza e nell’età adulta.

Al convegno è prevista la partecipazione, oltre che dei direttori dell’AOUP, dell’Asp di Catania e della Foodedu, anche di esperti di rilievo nazionale, tra i quali Giovanni Leonardi, capo del Dipartimento One Health del Ministero della Salute, Roberto Copparoni direttore dell’Ufficio V ex DGSAN del Ministero della Salute, Marco Silano direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari dell’Istituto Superiore di Sanità e Franco Grasso Leanza, dirigente del Servizio Promozione della Salute della Regione Sicilia. Saranno presenti anche rappresentanti del mondo della scuola, tra i quali Marcello G. Li Vigni dirigente Tecnico dell’Ufficio Regione Scolastica Sicilia, Graziella Orto dirigente scolastico dell’I.C. Campanella Sturzo e Alfia Pina Sciuto Coordinatore Pedagogico delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Catania.

Nel dettaglio, il convegno si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 11 aprile dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nella mattina di sabato 12 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e potrà essere seguito anche online.

Per partecipare è necessario iscriversi ai seguenti Link che trovate riportati anche nel Programma, entro martedì 8 aprile:

 Link per iscrizione in presenza, che dà diritto agli ECM:

https://formazione.csmct.it

 Link per iscrizione on line iscrizione, senza ECM:

https://forms.gle/B12YKTy26Gc8scjS7

