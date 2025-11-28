Lotta dei Carabinieri all’illegalità diffusa: arresti e denunce

Acireale. Notte di controlli serrati ad Acireale e Aci Catena, dove un’operazione ad ampio raggio dei Carabinieri della locale Compagnia, supportati dai colleghi specializzati del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS di Catania e dal personale tecnico di Enel Distribuzione S.p.A., ha trasformato un ordinario servizio sul territorio in una serie di interventi decisivi contro criminalità, irregolarità e pericoli per la collettività.

Ad Aci Catena, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni residente a Santa Venerina, già censurato, che si era messo alla guida di un’auto nonostante la patente sospesa e, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga tentando persino di investire uno dei Carabinieri.

Un distinto ma simile intervento, ha visto coinvolti un 40enne e un 32enne, entrambi di Santa Venerina, già noti alle forze dell’ordine, che a bordo di un’autovettura non hanno ottemperato all’alt intimato dai Carabinieri e si sono dati alla fuga. Al termine di un breve inseguimento, i due sono stati rintracciati all’interno dell’abitazione di uno di loro: avevano con sé arnesi atti allo scasso e una piccola quantità di crack suddivisa in quattro dosi termosaldate pertanto sono stati arrestati, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Una pattuglia ha, poi, sorpreso ad Aci Catena un 36enne residente ad Aci Sant’Antonio, anch’egli censurato, che avrebbe dovuto trovarsi a Reggio Calabria perché sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale l’uomo è stato denunciato per evasione.

I controlli hanno riguardato anche il settore commerciale e ad Aci Catena è stato ispezionato, insieme ai Carabinieri del N.A.S., un ristorante dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. La titolare, dunque, una donna di 57 anni del luogo, è stata sanzionata amministrativamente per 3.000 euro.

Durante l’attività sono state anche effettuate 4 perquisizioni personali e domiciliari, identificate 44 persone e controllati 18 veicoli, di cui 6 hanno commesso violazioni al Codice della Strada e, pertanto, sono stati sanzionati.