Cariati (Cs) – Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà, è stata firmata oggi (venerdì 12) la convenzione con i professionisti che per un anno metteranno a disposizione le proprie competenze per l’avvio e la realizzazione di diverse attività progettuali.

A darne notizia è il Primo Cittadino Filomena Greco che ha accolto a Palazzo Venneri, come rappresentante del comune capofila dell’Ambito in cui rientrano anche Bocchigliero, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli e Terravecchia, gli esperti selezionati dalla short list.

A nome anche degli altri sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n.2 di cui Cariati è comune capofila, il Primo Cittadino ha colto l’occasione per sottolineare come le politiche per il sociale rappresentino, soprattutto alla luce delle conseguenze negative determinate dalla pandemia in corso, il momento più qualificante dell’impegno delle istituzioni pubbliche. Sapere di poter contare su un gruppo di giovani esperti in tutti gli ambiti e le materie coinvolte dal progetto che nasce oggi – ha concluso – rappresenta uno stimolo ed un incoraggiamento per gli stessi organi politico-amministrativi.

Alla presenza del vicesindaco Ines Scalioti e dell’assessore alle politiche sociali Maria Elena Ciccopiedi nel corso dell’incontro è stata ricordata la figura di Pietro Licciardi, progettista esperto prematuramente scomparso che aveva lavorato alla stesura del progetto.

Hanno sottoscritto la convenzione gli operatori amministrativi Fabio Campana, Giuseppe de Caro, Annarita Granatelli e Marianna Russo; gli assistenti sociali Enza Giada Donnici, Immacolata Abbossida, Maria Mazzei; le educatrici Federica Casciaro e Rosita Cristina Cicciù; il comunicatore Lenin Montesanto; il mediatore familiare Francesco Urso.

Le attività progettuali che saranno portate avanti dal team di professionisti sono finanziate per oltre 94 mila euro dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rientra nell’atto di programmazione territoriale del piano regionale per la lotta alla povertà – Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà per l’anno 2018 approvato lo scorso ottobre 2020 dalla Conferenza dei Sindaci appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) N.2 di cui Cariati è comune capofila.

Com. Stam.