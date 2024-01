Lotteria Italia 2023, vince la Lombardia: il primo premio da 5 milioni

ROMA – Fa festa la Lombardia nell’estrazione della Lotteria Italia 2023. Tre dei cinque premi di prima categoria sono andati alla regione, a partire dal più ambito di 5 milioni, finito proprio a Milano.

Poi, a seguire, il terzo premio da 2 milioni ad Albuzzano, in provincia di Pavia, e il quarto da 1,5 milioni di euro che vede come protagonista Roncadelle, in provincia di Brescia. Totale: 8 milioni e mezzo di euro. Una cifra mai raggiunta in tempi recenti né all’interno del capoluogo, né tantomeno in regione. Le ultime grandi vincite realizzate a Milano con la storica lotteria di inizio anno risalgono all’edizione 2017 (secondo premio da 2,5 milioni), ed. 2016 (terzo premio da 1,5 milioni) e ed. 2019, quando fu vinto un milione e mezzo. In territorio lombardo da segnalare anche la vincita da mezzo milione di euro arrivata nel 2019. Poi un triennio avaro di gioie, con soli premi di seconda e terza categoria, fino al 2023, con 8 milioni e mezzo contando solo le vincite più ricche. In questa edizione la Lombardia è stata la seconda regione per numero di biglietti venduti, con oltre un milione di tagliandi staccati. Premiata, quindi, la voglia dei cittadini lombardi di tentare la fortuna.

Lotteria Italia 2023: i biglietti vincenti di seconda categoria da 100mila euro



ROMA – Come riporta agipronews ecco le serie e i numeri dei 15 biglietti estratti di seconda categoria della Lotteria Italia 2023, del valore di 100mila euro ciascuno.

Serie Numero Localita’ Prov. P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA M 245885 PIETRASANTA LU F 131600 POLESINE ZIBELLO PR F 214883 TRIESTE TS D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR I 257605 NAPOLI NA I 063968 PIACENZA PC N 200785 EBOLI SA L 207346 OTTAVIANO NA C 071644 CATANIA CT M 404056 ROMA RM P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI M 462363 ROMA RM L 327933 SALACONSILINA SA

Lotteria Italia 2023: in Campania quattro premi da 100mila euro, Roma si consola con due vincite di seconda categoria

ROMA – Senza premi di prima categoria della Lotteria Italia 2023, Roma si consola con due dei quindici premi di seconda categoria, dal valore di 100mila euro ciascuno. Regina tra i premi di seconda categoria, rileva agipronews, è però la Campania, con ben quattro biglietti vincenti: a Napoli, a Ottaviano (NA) e due in provincia di Salerno, a Eboli e Salaconsilina. Sorride anche la Toscana, dove sono stati venduti tre tagliandi da 100mila euro, a Pietrasanta, in provincia di Lucca, a Civitella Valdichiana, in provincia di Arezzo e a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Doppia vincita in Emilia Romagna, a Polesine Zibello, in provincia di Parma e a Piacenza. I restanti quattro tagliandi fortunati, conclude agipronews, sono stati venduti a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, a Trieste, a Caldaro Sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, e a Catania.GL/Agipro

Lotteria Italia 2023: i biglietti vincenti di terza categoria da 20mila euro



ROMA – Il sito della Lotteria Italia comunica le serie e i numeri dei 190 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno.

