Lotteria Italia: i biglietti vincenti di seconda categoria da 100mila euro e di terza categoria da 20mila euro

ROMA – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100mila euro ciascuno. Di seguito la lista riportata da Agipronews:

Serie Numero Localita’ Prov. P 038135 ROMA RM B 000019 ROMA RM F 314613 ROMA RM F 211673 VELLETRI RM N 234317 TARANTO TA Q 323494 FAICCHIO BN D 469659 COMMESSAGGIO MN S 267678 POMEZIA RM C 144953 L AQUILA AQ A 300460 FORMICOLA CE

Lotteria Italia: i 150 biglietti vincenti di terza categoria

ROMA – L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno. Di seguito la lista riportata da Agipronews:

Serie Numero Localita’ Prov. A 057680 CHIETI CH O 035868 ANDRIA BT C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO O 007303 ROMA RM F 330680 LUCCA LU B 304728 FIORENZUOLA D’ARDA PC F 136548 PIETRAVAIRANO CE C 000190 ROMA RM C 439100 BARRAFRANCA EN B 044085 TEANO CE O 356727 NOCERA SUPERIORE SA D 485178 PORTO RECANATI MC E 161487 NUORO NU B 348872 FABRO TR C 476274 MILANO MI D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC B 028149 FIESOLE FI C 049533 ROMA RM C 081817 CAMPOFILONE FM C 147864 ERCOLANO NA P 125567 MIRANO VE R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR E 205190 POGGIOFIORITO CH E 396952 ROMA RM P 186759 FIRENZE FI F 148910 VICENZA VI D 352722 MILANO MI AA 335039 ONLINE P 274234 SEREGNO MB N 031791 ROMA RM B 193001 ANCONA AN A 019679 ROMA RM D 069734 BRENTINO BELLUNO VR A 373260 SESTOLA MO N 031992 MILANO MI B 201329 TEULADA SU F 256909 TARQUINIA VT B 260236 BOTRICELLO CZ T 147997 AYAS AO C 485433 SETTIMO TORINESE TO P 056997 ROMA RM P 274337 ARONA NO R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS S 352627 BERGAMO BG D 136144 MILANO MI Q 225220 UDINE UD P 469261 AREZZO AR P 255815 ATRIPALDA AV C 410576 SAN PROSPERO MO S 066233 MILANO MI Q 145570 BRIGNANO GERA D ADDA BG P 080262 CUSANO MILANINO MI A 311978 MILANO MI A 441287 POLIGNANO A MARE BA R 009740 ROMA RM C 215965 ASCOLI PICENO AP P 163875 CROTONE KR P 083314 ROMA RM A 332207 SAN SPERATE SU R 364190 NAPOLI NA P 268024 BRUSCIANO NA Q 471212 CALTANISSETTA CL R 452224 CENTALLO CN S 496863 LONATO DEL GARDA BS D 321835 MONTERONI DI LECCE LE B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR E 258993 NAPOLI NA N 121113 BARI BA Q 184364 PESCARA PE Q 027049 CASTROCIELO FR Q 370343 CAGLIARI CA C 178362 PAVIA PV O 114236 CANICATTI AG Q 115115 COLONNELLA TE C 307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC D 029646 ROMA RM N 348895 MAGLIANO SABINA RI B 401016 TORINO TO Q 140601 ADRANO CT C 308926 BRICHERASIO TO AA 040966 ONLINE N 035122 CERIGNOLA FG F 460057 LUCERA FG C 291573 COSENZA CS N 471209 CREMONA CR T 216823 MILANO MI Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI Q 456244 NOVATE MILANESE MI R 003495 ROMA RM O 493942 SAN MAURO TORINESE TO N 182324 ACIREALE CT R 180870 CARLENTINI SR P 089674 ROMA RM N 494754 PIEVE FISSIRAGA LO D 212902 VILLAFRANCA PADOVANA PD R 422337 SACILE PN B 370828 SERMIDE MN E 231216 ZUGLIANO VI B 238496 MONOPOLI BA B 411099 SALERNO SA N 163397 ROMA RM O 179035 GENOVA GE N 393755 SETTIMO TORINESE TO D 195823 PIANO DI SORRENTO NA T 345026 LECCO LC E 062730 FERMO FM B 022143 FIUMICINO RM C 042255 VERONA VR D 330614 MAGLIANO SABINA RI P 067130 BORGO A MOZZANO LU F 299794 BOLOGNA BO D 138399 CLUSONE BG D 132910 MILANO MI A 037864 CORLEONE PA A 291503 FASANO BR B 281653 VENEZIA VE D 240737 ROMA RM E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS O 476567 CORSICO MI A 284409 PESCARA PE N 108882 BENEVENTO BN N 035763 TORINO DI SANGRO CH T 269844 NAPOLI NA P 158017 MILANO MI F 295137 CASSANO MAGNAGO VA N 282545 SOAVE VR D 118463 GROSSETO GR R 164955 CASTROCIELO FR T 415698 TREZZO SULL ADDA MI Q 074963 AREZZO AR A 310389 BITONTO BA O 348186 FERNO VA N 253057 BATTIPAGLIA SA S 288776 VETRALLA VT N 030133 MODENA MO T 372443 CASORIA NA D 389310 CODOGNO LO D 232097 FERRARA FE S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA D 383942 SERRAMANNA SU C 088985 ASSAGO MI S 366164 PIANEZZA TO D 480096 MILANO MI C 431098 MILANO MI N 228593 CATANIA CT R 458791 CASTROCIELO FR T 241316 SABAUDIA LT Q 063177 SESTO SAN GIOVANNI MI

Lotteria Italia: attenzione alla “data di scadenza”, 180 giorni per reclamare i premi

ROMA – Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, come spiega agipronews, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

Lotteria Italia: nell’ultima edizione dimenticati premi per 400mila euro, tutti riscossi quelli di prima categoria

ROMA – È di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell’ultima edizione gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 400mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro. Tutti riscossi, come rileva agipronews, i cinque premi di prima categoria, dal primo premio da 5 milioni di euro vinto a Pesaro, al quinto da 250mila euro andato a Cavarzere (VE).

La storia della Lotteria Italia è stata spesso segnata da dimenticanze milionarie: l’ultima risale all’edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai ritirato, ma il primato degli ’sbadati’ appartiene all’edizione 2008, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma e rimesso poi in gioco l’anno successivo. Domani sera, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti”, verranno annunciati i biglietti vincenti dell’edizione 2021, in forte ripresa rispetto allo scorso anno: sono circa 6,4 milioni i biglietti venduti, con una raccolta di 32 milioni di euro (+39%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

