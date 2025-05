Lotto: in Sicilia tripletta da 37mila euro – SuperEnalotto: a Palermo centrato un “5” da oltre 27 mila euro

Lotto: in Sicilia tripletta da 37mila euro La Sicilia festeggia un tris nel Lotto. Nei concorsi di venerdì 9 e sabato 10 maggio centrata una tripletta da 37.540 euro totali: a Messina, un terno regala 22.500 euro a un fortunato giocatore in via Panoramica dello Stretto, mentre a Roccalumera, in provincia di Messina, vinti 9.500 euro grazie a tre ambi e un terno in via Amerigo Vespucci.

Infine, a Riposto, in provincia di Catania, colpo da 5.540 euro – in viale Amendola – sempre con la stessa combinazione numerica. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni di euro, per un totale di 498,2 milioni di euro da inizio 2025.

SuperEnalotto: a Palermo centrato un “5” da oltre 27 mila euro

Com. Stam. fonte Agipronews