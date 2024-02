Lotto: in Sicilia vincite per oltre 47mila euro – 10eLotto: in Sicilia vincite per 26mila euro

Lotto: in Sicilia vincite per oltre 47mila euro La fortuna bacia Taormina, in provincia di Messina, grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 15 febbraio, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro grazie alla combinazione 5-59-61 sulla ruota di Napoli.

Da segnalare anche una vincita da 13.500 euro a Modica, in provincia di Ragusa, con i medesimi numeri sulla ruota di Napoli, mentre a Roccalumera, in provincia di Messina, vinti 10.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di

159 milioni da inizio anno.

10eLotto: in Sicilia vincite per 26mila euro

Festa grande a Calascibetta, in provincia di Enna, grazie al gioco del 10eLotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro grazie a un “8 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 6mila euro ad Agrigento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro, per un totale di 523 milioni da inizio anno.

Com. Stam. fonte Agipronews