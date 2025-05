Lotto: in Sicilia vinti oltre 34mila euro – 10eLotto: ad Acquedolci (ME) un 8 Oro da 30mila euro

Lotto: in Sicilia vinti oltre 34mila euro Sicilia protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 20 maggio, come riporta Agipronews, doppia vincita in Sicilia, con i 20.258 euro con l’Opzione Oro vinti a Messina in viale Annunziata a cui si aggiungono i 14.250 di Villarosa, in provincia di Enna, in via Garibaldi.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 536 milioni di euro dall’inizio del 2025.

10eLotto: ad Acquedolci (ME) un 8 Oro da 30mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare una vincita da 30mila euro, ad Acquedolci, in provincia di Messina, con un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

Com. Stam. fonte Agipronews