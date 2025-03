Lotto, in Sicilia vinti oltre 63mila euro – SuperEnalotto: in Sicilia centrati due “5” da 58mila euro

Lotto, in Sicilia vinti oltre 63mila euro – Sicilia protagonista dei concorsi del Lotto di venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025. Nella regione, complessivamente, sono stati vinti 63.125 euro, riferisce Agipronews: la vincita più alta, da 9.750 euro, è stata centrata a Gravina di Catania (CT) in via Antonio Gramsci, grazie a un terno e tre ambi.

Gli altri colpi sono stati realizzati a Catania, uno da 9.500 euro a via Giacomo Leopardi, gli altri a via Sebastiano Catania e via Leucatia, da 9.250 e 9mila euro. Da segnalare due colpi a Partinico, in via Principe Umberto e Carini, in provincia di Palermo, in Strada Statale 113 (rispettivamente da 9mila e 7.125 euro). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 297,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

SuperEnalotto: in Sicilia centrati due “5” da 58mila euro

Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 15 marzo, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 29.074,91 euro l’uno: il primo a Carini, in provincia di Palermo, presso la Totoricevitoria in Corso Umberto I, 83-85, l’altro a Barcellona Pozza di Gotto, in provincia di Messina, nell’Edicola Genovese in via Statale Sant’Antonino, 423.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 18 marzo è di 87,4 milioni di euro.

Com. Stam. fonte Agipronews