Lotus al Mugello per il terzo appuntamento stagionale di “Cli Trophy 2025”:  record di presenze con 37 piloti alla guida dei bolidi del marchio inglese

Appuntamento domenica 4 maggio per un nuovo round della serie targata Club Lotus Italia. Sabato 3 maggio il tradizionale tour stradale tra Toscana ed Emilia-Romagna, con partenza dal Museo Piaggio di Pontedera e sosta sul lago di Suviana

Montecatini Terme –Weekend tutto toscano per Club Lotus Italia che per il terzo round di “CLI Trophy 2025” – la famosa Lotus series in pista organizzata da CLI e dedicata ai possessori di vetture Lotus e derivate, come Caterham7 e Opel Speedster – scenderà in pista, domenica 4 maggio, sul tracciato dell’Autodromo del Mugello.



Come i primi due appuntamenti stagionali, l’evento è sold out da mesi, con ben 37 piloti pronti ad affrontare le curve dell’iconico circuito toscano. Sarà rappresentata tutta la produzione “made in Hethel” presente e passata: dalla Elise S1 alla Emira, passando da Exige 1.8 e V6, senza dimenticare modelli specialistici quali 2eleven e 3eleven. I Lotus driver di CLI avranno a disposizione ben tre turni in pista da 25 minuti ciascuno, esclusivi e cronometrati. Confermati come consuetudine il servizio di tutoraggio, offerto da 69 Racing Academy (scuola di guida sicura e sportiva), e l’assistenza tecnica da parte di Team Santilli (officina specializzata Lotus). A completamento del pacchetto saranno presenti servizio foto/video della giornata, catering e consegna dei riconoscimenti.



Il terzo appuntamento stagionale del Trophy 2025 sarà preceduto, sabato 3 maggio, da un tour stradale ricco di visite, curve e buona cucina. Il meeting prenderà il via dal Museo Piaggio di Pontedera al mattino, con la presenza di circa 20 equipaggi. Il più grande e completo museo italiano dedicato alle due ruote – con più di 350 veicoli esposti dei blasonati marchi Piaggio, Aprilia, Gilera e Moto Guzzi – aprirà dunque le porte ai soci CLI, per una interessantissima visita guidata.







A seguire inizierà il tour stradale vero e proprio, con le vetture pronte ad affrontare un percorso prima collinare e poi appenninico, di ben 98 Km, per giungere al Lago di Suviana, tra i principali bacini dell’Emilia Romagna: qui si terrà il pranzo sociale. Dopo la visita di Suviana riprenderà il percorso montano a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna: un tour ricco di curve, che interessando tratti della famosa SS65 della Futa, condurrà gli equipaggi a Barberino di Mugello per la sistemazione alberghiera e la cena.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

