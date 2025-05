Lotus Cup Italia e del trofeo Legends Car Italia

31 maggio e 1 giugno tutto è pronto a Varano de’ Melegari per il terzo appuntamento Lotus Cup Italia e trofeo Legends Car Italia all’interno del FX Racing weekend

Eccoci alle porte della terza data della Lotus Cup Italia e del campionato italiano Legends Car: sabato 31 maggio e domenica 1 giugno all’autodromo Riccardo Paletti nuove sfide animeranno le giornate e sconvolgeranno le classifiche. Il tracciato breve, ma impegnativo vedrà sulla scena la battaglia tra le 45 Legends Car, divise in due turni: dove Naska in sesta posizione nella classifica generale punterà al recupero dei 26 punti che lo separano dal primo Simone Bonci, senza tralasciare gli altri piloti agguerriti come Betti, Locatelli, Majrani e Bollini che non vedono l’ora di insidiare la vetta della classifica. PB Racing è pronta per l’appuntamento parmense: Massimo Abbati, leader della classifica ed a pari punti con Alberto Naska, giocherà in casa e dovrà difendersi dagli attacchi dei temibili Naska, Copetti, De Virgilio e Schiavone decisi a ridurre la differenza di punteggio. Ma, le Lotus Elise in gara saranno una quindicina e non mancheranno i colpi di scena.

Sabato 31 maggio il programma prevede prove libere e qualifiche: qualifica Lotus Cup Italia e Super Pole al via alle ore 15.05; Legends Car Italia alle ore 15.35. Domenica 1 giugno ci saranno le competizioni: per Lotus Cup Italia gara 1 alle ore 10.30 e gara 2 alle ore 15.45; il trofeo Legends Car Italia avrà semaforo verde alle 8.40 per gara 1 A e 9.55 gara 1 B; ore 12.25 gara 2 A e 13.30 gara 2 B e per finire gara 3 A alle 17.05 e gara 3 B alle 18.20

Heroes Valley vi aspetta a Varano de’ Melegari e sui vari canali dedicati per accendere un altro entusiasmante weekend all’insegna del motorsport!

