Sabato 25 e domenica 26 settembre l’atteso raduno alla scoperta delle terre di Leonardo e dei Medici. Esposizione vetture in piazza Duomo a Prato e test di regolarità tra le colline di Carmignano

PRATO – Un week end tra paesaggi mozzafiato, visite guidate e passione per i motori. Club Lotus Italia è pronto a percorrere le strade di Prato, Artimino e Vinci per un nuovo divertente raduno targato CLI. Ben 35 Lotus provenienti dall’Italia e dall’estero si muoveranno sui tracciati toscani nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre, alla scoperta delle “Terre di Leonardo e dei Medici”. L’appuntamento si svolgerà secondo la tradizionale formula del “Lotus Contro il Tempo” che prevede due giornate di guida: la prima, con un tour stradale ricco di curve e visite culturali, la seconda dedicata alla disciplina della regolarità. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato ed è proprio da Prato che partirà la due giorni che vedrà sfilare vetture moderne e d’epoca.

La mattina di sabato 25 settembre gli equipaggi faranno il loro ingresso in centro storico e si raduneranno in piazza del Duomo per l’accreditamento e l’esposizione delle vetture. Terminato l’accreditamento, il gruppo visiterà alcuni dei principali monumenti cittadini (dalla Cattedrale al Palazzo Pretorio fino al Castello dell’Imperatore) mentre le auto resteranno in mostra in piazza del Duomo. I soci CLI avranno anche la possibilità di conoscere più da vicino una delle attività simbolo di Prato: lo storico Biscottificio Antonio Mattei che per l’occasione offrirà un omaggio a tutti i partecipanti.

La carovana di vetture lascerà poi Prato per affrontare le curve della salita di San Baronto e raggiungere Vinci, paese natale del grande Leonardo. Qui i soci faranno tappa al Museo Leonardiano, custode di una delle raccolte più ampie dedicate al genio di Vinci. Il gruppo riprenderà infine il giro stradale affrontando il massiccio collinare del Montalbano per poi chiudere la giornata del sabato con l’arrivo ad Artimino. Villa La Ferdinanda ospiterà la cena sociale e il pernottamento.

Domenica 26 settembre sempre Villa La Ferdinanda e le colline di Artimino saranno invece teatro del test di regolarità. I partecipanti si cimenteranno in prove non competitive che ricalcheranno da vicino le vere gare di regolarità, come la celebre Mille Miglia. Il passeggero sarà particolarmente coinvolto nell’azione: non si limiterà a scandire il tempo e a determinare l’andatura del pilota (ad ogni modo, rispettosa del Codice della Strada) ma, roadbook alla mano, dovrà indicargli il percorso da seguire. Sarà dunque una “battaglia” a colpi di cronometro, coinvolgente e appassionante. Il pranzo, con la consegna dei riconoscimenti, chiuderà la domenica motoristica. Il raduno si svolgerà nel rispetto delle regole anti-Covid.

Programma dell’evento (orari provvisori):

– Sabato 25 settembre 2021

Ore 9.00 ritrovo a Prato – Piazza del Duomo, per accreditamento, colazione, esposizione vetture e visita guidata del centro storico

11.00 partenza tour stradale in direzione di Vinci (affrontando la salita di San Baronto)

12.30 arrivo a Vinci, esposizione vetture e pranzo in centro storico presso Ristorante La Torretta

15.30 visita guidata Museo Leonardiano

17.00 ripartenza tour stradale in direzione di Artimino (affrontando il massiccio di Montalbano)

18.00 arrivo ad Artimino, presso Villa La Ferdinanda, per sistemazione alberghiera

20.30 cena sociale presso Villa La Ferdinanda e introduzione alla disciplina della regolarità;

– Domenica 26 settembre 2021

8.00 colazione;

9.00 test di regolarità;

13.00 pranzo presso Villa La Ferdinanda, riconoscimenti e saluti.

Com. Stam.