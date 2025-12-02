“LOVE STREET”, l’amore non ha confini

“LOVE STREET – Gente che la vita… non si butta via” è il brano scritto da FRANCO MUSSIDA che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale con la partecipazione di Fondazione PROGETTO ARCA, Fondazione SAN PATRIGNANO, Comunità KAYROS, Associazione AMICI DELLA NAVE, Coro MILLECOLORI di SCAMPIA e VERO VOLLEY.

Da oggi, martedì 2 dicembre, è online il video di “LOVE STREET” (https://www.youtube.com/watch?v=KknzLtqgTj0), per la regia di Franco Mussida, le riprese video di Greg Production, il montaggio diNicolò Clerici e il generoso contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni.

Il brano (distribuzione La Gloria) sarà disponibile in digitale da giovedì 4 dicembre e in radio da venerdì 5 dicembre.

Lo scopo di “LOVE STREET”, in questo tempo così doloroso, è invitare ad alzare la testa, a sentirsi parte di una sola umanità per percepire il valore dello stare insieme nella corrente della vita, provando a circumnavigare l’odio, che ne è parte integrante. È una canzone che vuole portare nelle case un messaggio natalizio di Amore, leggerezza e speranza.

Il testo racconta dell’Amore come una forza di trasformazione che unisce tutti, a prescindere dalle confessioni religiose. Per scrivere il brano, Franco Mussida si è ispirato all’equilibrio della Capoeira, una danza-combattimento tra violenza gestuale e rispetto dell’avversario, in cui le naturali intenzioni dei contendenti non arrivano mai a colpire fino in fondo, per una scelta etica consapevole. Musica e parole vengono offerte da ragazzi e adulti, da musicisti che portano Musica in contesti di disagio sociale e da chi vive la strada tutti i giorni aiutando, sostenendo gente fragile, stremata, malata e delusa.

“LOVE STREET”, infatti, vede la partecipazione di numerosi operatori, volontari e giovani provenienti da Fondazione Progetto Arca, Fondazione San Patrignano, Comunità Kayros, Associazione Amici della Nave, Coro Millecolori di Scampia e Vero Volley. Con loro i cantanti e i musicisti del CPM Music Institute: Pietro Bombardelli (voce solista), i Layers (voci a cappella) e il coro composto dagli allievi del Dipartimento di Canto del CPM Music Institute. Con Pietro Messina al basso, Giacomo Gulino al pianoforte e un gruppo percussivo coordinato da Roberto Gualdi, con Luca Zambelli alla batteria e i percussionisti Beatrice Secco, Francesco Tolu, Ilaria Costagli e Manolo Ducoli.

Le registrazioni audio sono state curate da Michele Schiatti, con la pre-produzione dello Studio CPM a cura di Davide Lepido. L’assistenza alla produzione e il mixaggio audio sono stati curati da Lorenzo Cazzaniga (Studio Alari).

«A volte le canzoni nascono perché sentono il bisogno di essere cantate e ascoltate – afferma FRANCO MUSSIDA, Fondatore e Presidente del CPM Music Institute e autore di testo e Musica – L’idea di “Love Street” è sorta durante un evento dedicato alla Capoeira: cercavo un modo per raccontare la lotta interiore e assieme ad essa offrire una visione laica dell’Amore inteso come sacra corrente della vita. Ho pensato al Natale, a chi porta conforto agli altri. Per interpretarla non ho immaginato artisti o personaggi noti, ma la gente che opera in strada, chi la strada l’ha vissuta davvero, gli studenti che vivono la Musica come necessità espressiva, i ragazzi in difficoltà e quelli che si affacciano alla vita. Per me questo brano è un dono speciale, per via del modo laico e universale in cui si racconta l’Amore come corrente della vita. Spero possa trovare spazio nei cuori di tutti, in quanto questa visione dell’Amore si lega alla sacralità dell’uomo e della Natura più che alle diverse confessioni religiose».

«Nutrirsi di musica significa nutrirsi di bellezza e per noi di Progetto Arca la bellezza è ciò che accende il cambiamento – dichiara ALBERTO SINIGALLIA, Presidente di Fondazione Progetto Arca – Tutti noi del Progetto Arca, che viviamo la strada accogliendo migranti richiedenti asilo e persone senza fissa dimora, desideriamo ringraziare di cuore l’amico Franco Mussida e il CPM Music Institute per averci coinvolti nel progetto “Love Street” e per il cammino condiviso con le Audioteche per il ristoro emotivo. Luoghi in cui la bellezza della musica diventa ascolto interiore, strumento di benessere e cura per le persone che accogliamo».

«Che dire dell’inesauribile energia positiva del Maestro Mussida? Tutti noi a San Patrignano, a Vero Volley e a Blumers, ne beneficiamo – aggiunge ALESSANDRA MARZARI, Ambasciatrice di San Patrignano e Presidentessa di Vero Volley – I suoi pensieri sul valore e le potenzialità del suono e della musica ci aprono felici spiragli in un momento non facile per le nostre anime. Con lui abbiamo cantato “Love Street”, ci siamo emozionati e siamo convinti che la strada dell’umanità e dell’amore sia quella giusta e che grazie ad iniziative come questa percorribile. “Love Street” è un sincero augurio natalizio».

«Da anni i ragazzi della Comunità Kayros sono coinvolti in laboratori e progetti musicali – dice DON CLAUDIO BURGIO, Fondatore e Presidente della Comunità KAYROS – Abbiamo compreso come l’arte possa contribuire in modo formidabile al loro cambiamento e alla loro capacità di comunicare. Ringraziamo Franco e tutto il suo staff per averci coinvolto in questo progetto musicale e dal valore profondamente spirituale. Certi che i nostri adolescenti trarranno beneficio da questa esperienza immersiva fatta di ascolto e di cura».

«Partecipare con la nostra associazione e i nostri cori alla realizzazione di questa opera artistica collettiva è stato per noi un privilegio e un motivo di orgoglio –sostiene ELIANA ONOFRIO, Presidente Associazione Amici della Nave – L’Associazione Amici della Nave ha sempre creduto nella musica come ponte di inclusione, specialmente in contesti come il reinserimento dopo il carcere e il percorso di uscita dalle dipendenze. Questo progetto, realizzato insieme a tutti coloro che vi hanno partecipato, conferma ancora una volta il valore del nostro impegno. Un grazie speciale va all’équipe di ASST Santi Paolo e Carlo, che a San Vittore coordina le attività del reparto La Nave, di cui fa parte il nostro coro interno, e soprattutto al Maestro e amico Franco Mussida per averci coinvolto in questa nuova avventura».

«La canzone nasce dalla partecipazione di Franco Mussida al Corso “Zipoli” di Formazione alla Spiritualità nella Musica e nella Danza, la cui VI edizione si è tenuta lo scorso agosto a Milano – afferma PADRE ERALDO CACCHIONE, anima del Coro Millecolori – L’edizione del Corso era integralmente dedicata alla Capoeira; per questo abbiamo chiesto a Franco Mussida di darci una mano a livello musicale per poter realizzare la serata di opening. Lui ha risposto scrivendo quattro brani inediti dedicati alla lotta interiore. “Love Street” è uno dei più belli e toccanti, ma la cosa più toccante per noi del Coro Millecolori è stata la richiesta di Franco di partecipare al canto e alla registrazione. Un’esperienza straordinaria per i bimbi rom e napoletani di Scampia».

I proventi editoriali saranno interamente devoluti alle iniziative musicali del CPM nei settori del disagio sociale.

Dal 1987 il CPM Music Institute si occupa di portare la Musica nei luoghi di disagio sociale. Da 37 anni la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida ha operato in 2 comunità e 15 carceri italiane, mettendo in atto progetti che hanno coinvolto più di 10.000 detenuti. Il CPM Music Institute segue il progetto CO2 “Controllare l’odio”(audioteche di sola Musica divisa per stati d’animo attive in 12 carceri italiane, ideato da Franco Mussida), lavora a San Vittore e collabora con la Fondazione San Patrignano, Progetto Arca e Casa Jannacci (dove è presente anche un’audioteca attiva). È recente la realizzazione di Wait, il musical rap interpretato da giovani che seguono percorsi riabilitativi, coadiuvati dagli studenti del corso di Composizione Pop Rock.Tutto questo apre la mente e il cuore degli studenti rendendoli musicisti consapevoli. Non da ultima la CULTURA, da diversi anni il CPM collabora con il Premio Campiello Giovani.

di Roberto Dall’Acqua

