Luca Lunetta dei Pata Talenti Azzurri FMI protagonista Moto3 al TT Circuit Assen

I colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI ben in vista nell’iconica trasferta del Motomondiale al TT Circuit Assen. Luca Lunetta, pilota supportato dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, si è riconfermato da debuttante nell’élite del Mondiale Moto3, conquistando un superlativo sesto posto e, non da meno, lottando fino all’ultimo per il podio.

Vice-Campione del Mondo JuniorGP in carica e da anni coinvolto nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, Luca Lunetta con la Honda NSF250RW del team SIC 58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli continua ad affermarsi tra le splendide realtà nel Motomondiale. Da esordiente ha dato seguito al 7° posto di Montmelò e Mugello classificandosi 6° in gara ad Assen, arpionando la quarta posizione provvisoria nella graduatoria di Rookie of the Year e la quindicesima assoluta in campionato del Mondiale Moto3.

Brillanti risultati che riaffermano la crescita del talentuoso motociclista capitolino, per una trasferta al TT Circuit Assen che ha riconfermato il potenziale anche dei Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nella Red Bull MotoGP Rookies Cup. Giulio Pugliese ha concluso settimo e dodicesimo le due gare con Leonardo Zanni, a sua volta alla prima stagione nella serie, ottavo ed undicesimo. Due tredicesimi posti a referto invece per Edoardo ‘Dodò’ Boggio, mentre Guido Pini, reduce dalla memorabile vittoria di Gara 2 a Portimao nel Mondiale JuniorGP, sfortunatamente è stato costretto alla resa per un infortunio riportato nel corso delle prove, ma sarà al via del prossimo appuntamento in agenda in Austria.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Luca Lunetta deve rappresentare un esempio per tutti i ragazzi che ci provano ed un riferimento per i nostri Talenti Azzurri. Lo conosciamo e ci lavoriamo insieme da quando aveva 9 anni, di fatto da quando correva nella Junior B del Campionato Italiano Minimoto: talentuoso lo è sempre stato ed è cresciuto stagione dopo stagione a livello tecnico e mentale, con i suoi step sempre proporzionali all’età ed ai campionati disputati. Non ha mai avuto grandi budget ha disposizione: tutto ciò che ha fatto se l’è guadagnato in pista. Chiunque in questi anni lo ha aiutato è stato esclusivamente per meritocrazia. Luca si allena tantissimo, vuole raggiungere l’obiettivo, ha fame agonistica e ci crede sempre. Questo inizio di stagione nel Mondiale Moto3 lo testimonia, non ultima la gara di Assen dove ha concluso sesto, lottando da debuttante senza timori reverenziali nei confronti di piloti di maggior esperienza nel Mondiale. Questo vuol dire tanto e, ne siamo convinti, con le condizioni giuste non escludiamo possa ottenere un risultato importante già quest’anno. Chiaramente siamo molto felici per lui, così come per Leonardo Zanni e Giulio Pugliese, i quali stanno portando avanti il loro percorso di esperienza nella Red Bull Rookies Cup, ottenendo risultati in linea con gli standard del primo anno nella categoria. Sabato si sono classificati nella Top-10 girando sul competitivo passo dell’1’42”, mentre in Gara 2 hanno concluso di poco fuori dai primi 10 con Dodò Boggio a seguire, quest’ultimo a punti in entrambe le gare dopo ottime qualifiche. Peccato per l’infortunio di Guido Pini, ma tornerà a Spielberg e sarà, lo ha dimostrato nel Mondiale JuniorGP a Portimao, un avversario ostico per tutti“.

Luca Lunetta in griglia di partenza ad Assen (Ph. SIC 58 Squadra Corse)

Luca Lunetta sarà impegnato questo fine settimana al Sachsenring nel nono appuntamento stagionale del Mondiale Moto3, mentre i Pata Talenti Azzurri FMI al via della Red Bull MotoGP Rookies Cup torneranno in azione dal 16 al 18 agosto prossimi al Red Bull Ring di Spielberg per il quinto round previsto dal calendario 2024.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

