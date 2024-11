Luca Lunetta presta giuramento dopo aver terminato il corso Atleti dell’Arma dei Carabinieri

Il Pata Talento Azzurro FMI è ufficialmente il primo pilota motociclista ad entrare nel Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri

Luca Lunetta è ufficialmente parte dell’Arma dei Carabinieri. Il pilota Pata Talento Azzurro FMI, impegnato nel Mondiale Moto3 con il team SIC 58, ha infatti prestato giuramento ieri, 26 novembre, presso la Scuola Allievi di Torino. Un passaggio che ha segnato l’ingresso formale di Lunetta nel Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, facendolo diventare il primo pilota motociclista ad entrare nel gruppo sportivo dell’Arma. Un avvenimento importante per il futuro di Lunetta e non solo, che darà la possibilità anche ad altri piloti di seguire lo stesso percorso, reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra i Carabinieri e la FMI, che resta costantemente impegnata nella crescita e nel supporto di giovani talenti. L’annuncio di Lunetta come primo pilota del Centro Sportivo dell’Arma era stato dato in un’affollata conferenza tenutasi ad inizio settembre a Misano, in concomitanza con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Evento in cui erano intervenuti tra gli altri Carmelo Ezpeleta (Ceo Dorna) e Paolo Simoncelli.

Luca Lunetta, nato a Roma il 27 maggio 2006, è uno dei piloti di punta del progetto Pata Talenti Azzurri, con il quale la FMI supporta la crescita dei giovani più promettenti, abbracciando diverse specialità. Nel 2024 infatti la lista conta ben 70 piloti suddivisi per otto discipline (Velocità, Motocross, Enduro, Trial, Supermoto, Speedway, Flat Tack e Quad). Il romano è al suo settimo anno di presenza tra i Talenti. Giovanissimo ma già ricco di esperienza, Lunetta ha seguito il percorso formativo FMI che ha contribuito ad accompagnarlo al Mondiale. Raccogliendo successi in ogni fase, a partire dalle Minimoto, passando per il titolo di Campione Italiano CIV Premoto3 (2019) e approdando alle competizioni internazionali. Fino ad arrivare, grazie al supporto di Paolo Simoncelli e del suo Team, al Mondiale Moto3 nel 2024. In questa stagione Lunetta ha ottenuto due podi, con il secondo posto conquistato in Thailandia che è stato il primo piazzamento mai ottenuto nel motomondiale da un atleta del Centro Sportivo Carabinieri. Risultati conquistati sempre con il numero 58 sulla carena, che gli hanno permesso di essere il miglior italiano della Moto3 nel 2024.

Luca Lunetta: “Ieri è stata una giornata indimenticabile: il sogno di entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri è diventato realtà. Sono profondamente onorato di essere il primo pilota a rappresentare l’Arma dei Carabinieri e spero con tutto il cuore di portarne il nome sempre più in alto nelle prossime stagioni, continuando a crescere insieme nel motociclismo. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo traguardo, a partire dalla mia famiglia, per cui questa giornata è stata speciale tanto quanto per me. Un grazie di cuore all’Arma dei Carabinieri e alla Federazione Motociclistica Italiana per il supporto e la fiducia”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono davvero orgoglioso di vedere Luca con la divisa dei Carabinieri. Il suo giuramento e conseguente ingresso nel Centro Sportivo dell’Arma è un traguardo storico, visto che Lunetta è il primo motociclista del Gruppo. La speranza è che quest’esperienza apra le porte anche ad altri ragazzi. Devo ringraziare l’Arma dei Carabinieri, in particolare l’ex Comandante del Centro Sportivo: Generale Gianni Massimo Cuneo, per l’opportunità che ci ha dato, importantissima per il nostro movimento. Un grazie va poi a Lunetta per tutto ciò che ha fatto a livello sportivo quest’anno e a Paolo Simoncelli, che con il suo team ha avuto il grande merito di mettere Luca nelle migliori condizioni per esprimere il suo talento”.

Colonnello Andrea Desideri, attuale Comandante del Centro Sportivo Carabinieri: “Ieri, Luca Lunetta, dopo aver frequentato proficuamente insieme ad altri Atleti il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino, alla presenza dei familiari ha prestato il Giuramento Solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana al cospetto del Comandante dell’Istituto e della Bandiera. Già da oggi, il giovane Luca Lunetta respirerà l’aria del Centro Sportivo Carabinieri raggiungendo la sede di Roma dove sarà a pieno titolo uno dei componenti della Sezione Pentathlon Moderno e motociclismo”.

Com. Stam. + foto FMI