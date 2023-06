Luca Panzani e Pavel Group a San Marino

La squadra di Serravalle Pistoiese torna ad essere protagonista in ambito nazionale, alla seconda prova del tricolore su terra puntando a mantenere il pilota di Lucca ai vertici della classifica. Questo fine settimana al Rally di Reggello con Davide Giordano, anche lui su Skoda Fabia Rally2/R5.

Serravalle Pistoiese (PT) – Sarà un impegno “tricolore”, quindi di spessore, quello che Pavel Group, si prepara ad affrontare al 51. Rally San Marino, questo fine settimana, con il lucchese Luca Panzani, affiancato da Francesco Pinelli su una Skoda Fabia Rally2/R5.

L’impegno, sarà la seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra, anche quarta dell’assoluto rally, competizione che si annuncia molto ostica, con al via il meglio del rallismo nazionale oltre a qualche straniero che arriva dal mondiale rally.

Panzani e Pinelli ripartono dal notevole quarto posto assoluto ottenuto al Rally in Val d’Orcia, lo scorso marzo, dopo che il driver lucchese non aveva contatto con le strade bianche da ben cinque anni, ma ponendosi subito tra i migliori. Ci sarà da proseguire nel ritrovare i tanti automatismi necessari per la guida su sterrato ed allo stesso tempo affrontare avversari di alto livello, con altre due componenti da tenere d’occhio, che sono un percorso ostico e con molta probabilità il caldo, che metterà a dura prova la tenuta fisica dei piloti in gara.

“Ci sarà da lottare e soffrire, per rimarcare quello fatto in Val d’Orcia. Gara dura – dice Luca Panzani – fu la mia ultima sterrata nel 2018, poi di sicuro sarà caldo e ci saranno avversari che non lasceranno di certo nulla al caso. Mi aspetto una gara tanto avvincente quando difficile, il nostro obiettivo è quello di tenere il rimo dei migliori, confidando sul sostegno della squadra e sulla bontà del mezzo che avremo a disposizione”.

I FRATELLI GIORDANO AL VIA A REGGELLO

Per Pavel Group, si profila un fine settimana interessante anche nella coppa rally di zona 6. Nel Valdarno fiorentino la

squadra parteciperà al 15. Rally di Reggello e Valdarno Fiorentino, dove proseguirà la rincorsa al titolo “over 55” di Davide Giordano, anche lui con la Fabia, sulla quale torna a far coppia con il fratello Andrea. Valida come quarta prova stagionale i due fratelli proveranno l’attacco al vertice della speciale classifica “over 55”, trovandosi al secondo posto per quello che è il loro obiettivo stagionale, in cerca della qualificazione per la finale unica di Cassino a fine stagione.

NELLA FOTO: Panzani in azione (foto Bettiol)

