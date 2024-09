Lucchetta e Vermiglio il 3 ottobre al Parco Archeologico di Selinunte In programma la penultima tappa del Circuito 2024 del Volley S3

Occhipinti, presidente Fipav Trapani: «Adesioni oltre le aspettative con 1819 studenti, 232 docenti, 15 smart coach e 20 volontari» Crescente, direttore del Parco: «Contenti di ospitare questa manifestazione in cui i ragazzi, oltre a giocare e divertirsi, potranno godere della bellezza di un luogo magico»

È iniziato il countdown per la tappa siciliana del Circuito 2024 del Volley S3 in programma al Parco Archeologico di Selinunte giovedì 3 ottobre.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo e andata in scena venerdì a Matera, approderà, la prossima settimana, nell’incantevole scenario scelto dal Comitato territoriale Fipav, presieduto da Filippo Occhipinti, per promuovere la pallavolo e, più in generale, la cultura sportiva come occasione di aggregazione e di inclusione. L’evento vedrà la partecipazione degli ex campioni, Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, che, insieme ad altri 15 tecnici, coinvolgeranno e faranno giocare i giovani studenti della provincia di Trapani all’ombra dei templi greci, offrendo loro anche la possibilità di conoscere un immenso patrimonio storico e archeologico.

«Abbiamo raggiunto adesioni straordinarie, oltre ogni aspettativa – dichiara il presidente della Fipav Trapani Filippo Occhipinti – Saranno presenti 1819 studenti, 232 docenti e 20 volontari provenienti dall’ISS “G.B. Ferrigno – V. Accardi” di Castelvetrano e dall’Istituto “S. Calvino – G.B. Amico”, indirizzo Management dello Sport, di Trapani. Rivolgo un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici, che hanno collaborato in modo straordinario alla realizzazione dell’evento – aggiunge Occhipinti – la dirigente dell’USR Sicilia dell’Ambito Territoriale di Trapani Antonella Vaccara, i sindaci, che hanno patrocinato la manifestazione, e tutti i partner».

Nel pomeriggio, all’interno del parco archeologico, invece, saranno protagonisti gli atleti di molte società sportive che, con abnegazione e dedizione, promuovono da anni l’attività di base, coinvolgendo tantissimi giovani. Queste le adesioni ricevute: Polisportiva Erice Entello, Polisportiva Ericina, Asd Non Solo Vela, Asd New Free Volley, Asd New Efebo Volley, Volley Sport Alcamo, Asd Actor Polis, Polisportiva Fortitudo Buseto, Volley Project Salemi, Polisportiva Europea Alcamo, Asd Azzurra Paceco, Pallavolo Marsala, Vigor Mazara, Volley Sport Sciacca, Libertas Partanna, Volley Gibellina, Volley Sporting Club Mazara e Progetto Volley Marsala.

«Siamo particolarmente felici di ospitare questa manifestazione – dichiara ildirettore del Parco Felice Crescente – perché i ragazzi, oltre a giocare e divertirsi, alla presenza di campioni come Lucchetta e Vermiglio, potranno godere della bellezza di un luogo magico. Nella sua storia millenaria, Selinunte, prima della distruzione, ha accolto tante attività, anche sportive, nella sua agorà. In tempo di pace, i giochi erano uno dei momenti più importanti della comunità e, oggi come allora, vogliamo riportare quello spirito all’interno dell’antica città, con una bella giornata di sport che ci auguriamo possa essere un appuntamento da inserire tra quelli dedicati alla promozione dell’arte e della cultura siciliana e italiana».

Anche questa tappa presso sarà un’occasione per unire alla passione per lo sport quella per un’alimentazione mediterranea, che possa educare, fin dall’infanzia, a uno stile di vita equilibrato e sano. Protagonista, la Coldiretti, che metterà a disposizione dei piccoli pallavolisti una merenda con i prodotti di Campagna Amica.

Il Circuito del Volley S3 si avvale della partnership di importanti partner come ESA (Progetto Iride), EBRI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Decathlon, Parmigiano Reggiano, Rai Kids, Susan Komen e beneficia anche del patrocinio dell’ARS, dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, dei Comuni di Castelvetrano, Paceco, Partanna, Trapani, Marsala, Erice, San Vito Lo Capo.