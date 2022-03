Da venerdì 11 marzo in radio “Lucciola Lunatica” il singolo di Lomas già disponibile in digitale (Crisler Music Publishing/Believe) e il video su Youtube.

“Lucciola Lunatica” nasce in pieno Lockdown nell’aprile 2020 – racconta Lomas –avevo una fidanzata che di nascosto, voleva stare accanto a me in quel periodo difficile. Non potendosi spostare per le restrizioni in atto, una sera venne a trovarmi per condividere l’emozione di quella storia d’amore. Caduta la favola, con la chitarra in mano, nacque questa canzone. L’emblema ideale di un rapporto, costruito dall’innamoramento, all’accettazione. L’illusione di una storia d’amore che molto spesso finisce, come è accaduto tra noi.»

Il video è stato realizzato con la regia di Irene Tomasi e ha superato abbondantemente le 130 mila visualizzazioni su Youtube. La copertina del singolo nasce da un’idea di Lomas, intesa a rappresentare la donna come persona e lucciola intesa come insetto che dona luce, così come fanno le donne nella vita di un uomo quando accendono il sentimento dell’amore ed è stata realizzata graficamente da Nick Mascioletti.

Lomas, pseudonimo di Lorenzo Summa, nasce a Milano il 18 maggio 1991. Ben presto il suo futuro si dimostra strettamente legato al mondo del canto e della produzione musicale. Come figlio d’arte Lorenzo, fin da bambino, ama trascorre le sue giornate in compagnia del padre Antonio Summa (bassista e autore) osservando il suo lavoro e scoprendo una particolare propensione al canto. Il suo percorso formativo artistico è caratterizzato da grande libertà espressiva e soprattutto molta pratica. Un ruolo fondamentale nella sua crescita vocale è rappresentato, in modo significativo, dagli artisti coi quali entra in contatto, grazie all’attività musicale del padre, e dai quali Lorenzo cerca di trarre motivazione, ispirazione e competenze tecniche. A dieci anni compie ironicamente un esercizio vocale incidendo la cover di una nota sigla televisiva per bambini, che, in maniera totalmente imprevista, porterà una discreta attenzione sulla sua persona, premettendogli di incidere ulteriori cover e infondendo in lui una fiducia fondamentale per dare inizio al suo futuro di artista. Negli anni le produzioni si susseguono e, con loro, mutano intenzioni ed obiettivi musicali. Ciò che sembrava soltanto un gioco o un’eredità paterna, diventa una vera passione alla quale Lorenzo dedica la maggior parte del suo tempo, non tralasciando lo studi che lo porteranno al diploma in elettronica e telecomunicazioni. A 18 anni debutta con la sua prima cover ufficiale “Davanti agli Occhi Miei”, brano degli storici New Trolls che, nel marzo 2020, diventa la sigla ufficiale dello spot lancio del canale di cinema italiano “Cine 34” raggiungendo il primo posto su shazam italia e il 14 posto nella classifica iTunes durante la quarantena. Le cover e lo studio di registrazione diventano una vera e propria palestra musicale, permettendo a Lorenzo di migliorarsi continuamente, confrontandosi con le produzioni delle più importanti hit italiane ed internazionali, iniziando ad usare vari pseudonimi parallelamente al suo nome. La competizione si fa via via più accattivante, complice l’aumento esponenziale delle piattaforme streaming di riproduzione musicale su cui Lorenzo ha modo di condividere e far emergere il suo lavoro. Quando il suo produttore gli propone di confrontarsi con un inedito, la sua ancora freschissima carriera vive un grande cambiamento. Da quel momento il suo stile, il virtuosismo vocale ed emotivo, uniti ad una grande libertà riscoperta emergono in tutta la loro purezza, dandogli l’occasione di spaziare dal pop all’alternativo, partecipando sia alla produzione musicale che alla stesura dei testi. Nell’ottobre 2014 esce il suo primo singolo inedito “Vivo e poi Sorrido“. A novembre dello stesso anno viene selezionato tra i semifinalisti per Sanremo Giovani 2015, con il secondo singolo “Il Re Del cielo”. Un anno più tardi, Lorenzo incide il suo terzo singolo “Stelle al Buio” del quale è autore unico del testo. Nel 2016 “Rido Di Me”, con la partecipazione dell’attrice Imma Pirone viene proposto a Sanremo e lo vedrà nuovamente selezionato tra i semifinalisti della categoria Giovani. Nel 2017 collabora alla produzione del singolo “Mi sono innamorato di tuo Marito” di Cristiano Malgioglio. Lorenzo è anche autore di Bianca Atzei, Arisa, Viola Valentino e altri artisti del genere Rap e Trap. Tra il 2017 e l’inizio del 2018 Lorenzo lavora ad un progetto dal sapore molto diverso rispetto ai precedenti. Attraverso la collaborazione con un Dj già noto nella movida milanese, scopre una nuova connessione con la produzione musicale indirizzata al Nightclubbing. Il brano nato da questa collaborazione è “Lover” che grazie alla collaborazione del rapper americano Snoop Dogg ha riscosso un discreto successo internazionale, brano con cui nel settembre del 2018 Lorenzo partecipa al “Deejay on Stage”.

Lorenzo attualmente sta lavorando alla chiusura del suo primo album di prossima pubblicazione.

