Esce (in distribuzione Artist First) Lucertola. Una nuova collaborazione che vede unirsi la voce di Listanera e la penna di Frank Past.

Dalle sonorità retrowave che hanno caratterizzato “Polvere“, il singolo precedente che li vedeva insieme, c’era l’esigenza di rendere il nuovo brano più intimo possibile. Così, grazie al chitarrista Fabio Mano, è nata una versione acustica che spezza il fiato, e ci fa piangere un pò.



Lucertola è la storia un amore il cui dolore diviene quotidiano. Vivere comprendendo quanto la mancanza fisica di una persona possa diventare parte del nostro corpo esattemnto come un battito o un respiro. Il paragone con la coda di una lucertola racconta di come anche la finta sensazione del distacco sia inutile: chi non può, non riuscirà a dimenticare. Tutto ricresce senza mutare: è la palliazione di un attimo. La menomazione di una parte di noi come altare sacrificale: il rimorso, la pietà verso anime segnate, sfregiate. La voce di Listanera riesce a catturare le sfumature del dolore senza offrirci una soluzione accettabile: la simbiosi del protagonista con il suo passato, presente e futuro, prende vita nello scheletro minimale e intimo della traccia. In questo, Lucertola è sorella di Polvere. In entrambe, la luce è solo un invenzione scenica.



SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:https://spoti.fi/3f0VVrL

BIO LISTANERA:

Il progetto Listanera nasce ufficialmente nel 2018.

Rinchiuso in uno studio di Padova per una settimana per mettere al mondo il suo primo album. La sana follia lo porta ad un semplice obiettivo : sposare le liriche cantautorali a sonorità Synthwave. Nel 2019 “1984” è fuori su tutte le piattaforme digitali, per Aphrodite Records Label. 10 brani introspettivi e cupi. Grazie al successivo incontro con il famoso produttore del genere, Vincenzo Salvia, i successivi singoli pubblicati, presentano un sound più maturo e più vicino all’obiettivo iniziale. “Deckard” e “Polvere” sono i due brani usciti tra il 2020 e il 2021. Il secondo in collaborazione con Frank Past che ha partecipato alla stesura del testo. Il 7 Maggio esce il secondo brano in collaborazione con Frank Past Lucertola. Ancora una volta, Listanera, presta la voce a questo autore incredibile.



BIO FRANK PAST:

Classe 1985. Frank Past nasce esattamente a metà degli anni 80: musicalmente parlando, in quel giorno di primavera, siamo nel pieno di una rivoluzione. Tra rumore colorato e embrionali proteste. Questa profonda entropia sonora non verrà mai risolta: legge, scrive e ascolta senza pregiudizi di sorta. Va pur detto che non imparerà purtroppo mai a suonare o cantare. Frank Past è un medico ma anche un narratore musicale in perenne tirocinio: ho al mio attivo una miriade di articoli grandi e piccoli, belli e brutti. Il disordine della mente si esprime anche nella mia playlist Indie Hub, incontro e calderone di musica senza pregiudizi o classificazioni. Studia da songwriter: dopo Polvere, uscita a gennaio 2021, ha affidato alle emozioni vocali di Listanera il testo di Lucertola.

Com. Stam.