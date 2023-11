Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Venerdì 10 novembre – ore 18 Luciana Carioti presenta Frammenti (Mohicani edizioni)

Una vita non è abbastanza. Per Olga, avvocato di talento, figlia amatissima di uno scrittore di successo e moglie esemplare si tratta ormai di un modus vivendi.

Ma dividere la sua vita con altre tre identità non è affatto una scelta ma un’esigenza dettata dal bisogno di non soffrire che ha accompagnato la bambina che era lungo un difficilissimo e triste percorso trasformandola nella donna che è adesso. Martina, Ada, Olga e Sara. Quattro identità ma un’unica persona e sarà proprio tra questi quattro personaggi, così diversi tra loro, che si avvicenderanno amore, gelosia, passione e rabbia in un misto senza precedenti dove non ci sarà spazio per il dolore dei ricordi. Solo chi riuscirà ad amare tutte e quattro le identità riuscirà a riunirle in un unico pensiero ed insieme riusciranno finalmente a rimettere insieme tutti i tasselli, scoprendo un segreto inconfessabile celato per lunghi anni sotto i loro occhi.

Luciana Carioti è nata a Palermo il 27/7/1967, dopo aver conseguito il diploma di ragioneria ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Nel 2005 è stata vincitrice del premio letterario “Il Vello D’Oro” Seneca Edizioni con la poesia “Terra Promessa”. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo “Il Lato Buio” Mohicani Edizioni.

