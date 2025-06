Luciano Buonfiglio eletto Presidente del CONI. Francesco Ettorre entra in Giunta Nazionale

Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente del CONI per il quadriennio 2025-2028. La sua elezione è avvenuta questa mattina durante il 309° Consiglio Nazionale Elettivo riunito presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Buonfiglio ha ottenuto 47 voti, superando gli altri candidati Luca Pancalli (34 voti), Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Franco Carraro e Mauro Checcoli. Giuseppe Macchiarola e Duccio Bartalucci si sono ritirati dopo il proprio intervento.

Tra i membri eletti nella nuova Giunta Nazionale del CONI figura anche Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, che ha così commentato:

“È per me un grande onore e una profonda responsabilità entrare a far parte della Giunta Nazionale del CONI. Ringrazio chi ha riposto fiducia nel mio lavoro e nella visione che ho sempre cercato di portare avanti, dentro e fuori dalla mia Federazione. Questo incarico lo affronto con spirito di servizio, consapevole delle sfide che lo sport italiano dovrà affrontare nei prossimi anni. Penso a temi centrali come la sostenibilità, l’inclusione, il dialogo con le istituzioni e il rafforzamento del ruolo internazionale dell’Italia nello sport. Penso anche all’ascolto dei territori, al valore formativo dello sport, al bisogno di una governance capace di coinvolgere davvero tutte le componenti, dalle Federazioni ai Comitati, dalle atlete e dagli atleti a chi lavora ogni giorno per far funzionare il sistema. La vela mi ha insegnato tanto: la fatica silenziosa, la pazienza nei momenti di bonaccia, la lucidità nei temporali. Proverò a portare tutto questo in Giunta, convinto che solo con un lavoro serio e condiviso si possa davvero fare la differenza.”

Classe 1951, napoletano, Luciano Buonfiglio è il primo Presidente partenopeo nella storia del CONI, e anche il primo ad aver partecipato ai Giochi Olimpici da atleta: Montréal 1976, nella specialità K-4 1.000 metri di canoa velocità. Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak dal 2017, ha conquistato la maggioranza assoluta degli 81 aventi diritto al voto già alla prima votazione.

A presiedere i lavori è stata Claudia Giordani, Vice Presidente del CONI e medaglia d’argento olimpica a Innsbruck 1976: per la prima volta il ruolo è stato affidato a una donna.

Nel suo primo intervento da Presidente, Buonfiglio ha dichiarato:

“Grazie Giovanni per quello che hai fatto in questi 12 anni. Desidero prima di tutto sottolineare la correttezza di Luca Pancalli, a cui va il mio affettuoso saluto, e non posso non evidenziare la presenza dei membri CIO qui con noi: un valore aggiunto, l’Italia è protagonista nel mondo e loro ci rappresentano. Un abbraccio ai Presidenti delle Federazioni internazionali: dobbiamo essere consapevoli delle competenze a questo tavolo e impegnarci per essere presenti nei board internazionali. Solo se ci sei, puoi essere protagonista. Ora ci aspettano i fatti, andremo ad eleggere una Giunta particolarmente importante. Vi invito a votare con il cervello ancor prima del cuore.”

Di seguito il riepilogo degli eletti in Giunta Nazionale:

RAPPRESENTANTI FSN-DSA: Laura Lunetta (Danza Sportiva) 37 voti, Diana Bianchedi 36 voti, Marco Di Paola (Sport Equestri) 33 voti, Francesco Ettorre (Vela) 32 voti, Francesco Montini 31 voti, Tania Cagnotto 28 voti e Giovanni Copioli (Motociclismo) 28 voti.

ATLETI: Valentina Rodini (Canottaggio) 39 voti e Giampaolo Ricci (Pallacanestro) 10 voti.

TECNICI: Elisabet Spina (Calcio) 46 voti.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA: Juri Morico (Opes) 55 voti

RAPPRESENTANTE COMITATI REGIONALI: Marco Riva 57 voti.

RAPPRESENTANTE DELEGATI PROVINCIALI: Domenico Ignozza 43 voti

La Giunta Nazionale, riunitasi presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma a seguito dei lavori assembleari, ha quindi scelto come Vice Presidenti Diana Bianchedi (vicario) e Marco Di Paola e ha provveduto a confermare Carlo Mornati come Segretario Generale dell’Ente.

