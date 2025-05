“L’Ultima Notte dei Templari”, cena sotto le stelle

Una cena meravigliosa, fantasiosa, epica. Una serata da trascorrere sotto le stelle di un fresco porticato a Corneliando Bertario dove ha sede l’Accademia Medievale Cornelianese.

Questa, nobile, associazione ha organizzato per trent’anni la manifestazione “Maniero di Corneliano”, evento medievale con protagoniste dame e cavalieri. Ora una nuova iniziativa, “L’Ultima Notte dei Templari”, il nuovissimo format inventato per far rivivere le gesta degli eroi medievali. Silvano Vicardi, deus ex machina dell’incontro conviviale, ha spiegato a La Gazzetta della Martesana come <<dalle ceneri del “Maniero di Corneliano”, esperienza termina dieci anni fa, ho creato una nuova iniziativa sempre legata a quel periodo storico, così affascinante, chiamato Medioevo>>.

L’evento nasce con il patrocinio del Comune di Truccazzano e con l’ausilio della Pro Loco cittadina nonché, ingrediente principe della serata, con i menù prelibati offerti dall’Osteria Due Colonne. <<Una cena con la storia, sarà questo il tema della serata – illustra l’organizzatore – dove saranno narrati, con una rappresentazione plastica, gli usi e i costumi, gli amori e le battaglie del tempo dei Templari>>. Un ordine religioso cavalleresco cristiano medievale, sorto nel 1119, che ha operato per due secoli in Terrasanta.

<<Un lettore, chiamato Gran Priore – chiarisce Vicardi, racconterà ai commensali la cronaca di quel periodo>>. Una allegorica storia teatrale condita, così per restare in tema di piatti prelibati, con artigiani che lavorano il ferro, attori con copricapi e spade del periodo e figuranti vestiti con i costumi dell’epoca. <<Abbiamo più di trecento costumi – rende chiaro il pigmalione del banchetto – per rappresentare il dodicesimo secolo. E questo modo di riprodurre quell’era farà di questa cena un evento unico>>. Il formato di questa prima edizione porta Corneliano Bertario in Terrasanta dove la guerra tra cristiani e islamici è scoppiata dopo la prima crociata del <<L’attore Giancarlo Mele – prosegue il promotore del raduno – leggerà un adattamento di testi propri riferiti al periodo in cui i Templari percorrevano le strade della Terrasanta in difesa dei pellegrini, provenienti dall’Europa intera, sovente assaliti e derubati>>. Sotto l’ampio e affascinante portico dell’Accademia Medievale Cornelianese, dove saranno allestite le tavolate dei commensali “medievali”, troverà spazio un ampio palcoscenico dove si svolgerà il racconto. <<Saremo a Corneliano Bertario, il 14 giugno alle ore 20 in via San Giorgio 5, sotto le stelle ma anche, se dovesse arrivare qualche schizzo di pioggia, saremo al riparo>>, fa capire il promotore dell’iniziativa.

Qui il Gran Priore declamerà non solo le usanze del tempo, ma anche le regole dei cavalieri, la notte insonne prima della partenza per Gerusalemme, la benedizione del Gran Maestro Jaques de Molay. Faranno da sottofondo, per completare il caleidoscopio di emozioni, lo sfavillio di vessilli e armature, le musiche epiche con cornamuse e tamburi che consegnarono i Templari al mito immortale. <<La vita quotidiana di un villaggio – evince Vicardi – dove abitavano i cavalieri è qui descritta all’epoca dell’ultima crociata (verosimilmente la nona datata 1271-2). Una recrudescenza della guerra spostò il conflitto ad Acri, capitale semidistrutta del Regno di Gerusalemme>>. Qui, nell’enfasi del racconto di Giancarlo Mele, continua l’episodio che porta <<un emissario a cavallo mandato del sultano mamelucco Baybars, re di Gerusalemme a cercare, nel borgo di Corneliano, nuove forze>> precisa Vicardi. Cena medievale con pane in crosta, farro in brodo di gallina, zuppa di lenticchie e spinaci, ventresca di maiale al vino rosso, melanzane all’agretto, spinaci alle mandorle. Un saporito menù, o meglio come si diceva all’epoca Index Ciborum, che avrà nel taillis (un pandolce d’oriente, tipico dolce medievale) il suggello della favolosa “L’ultima notte dei templari”.



di Roberto Dall’Acqua

