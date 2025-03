“L’ultima sfida”, al cinema

Mercoledì 26 marzo è stata presentata la prima del film L’Ultima Sfida, presso il cinema Anteo a Milano

Gilles Rocca interpreta il ruolo di Massimo De Core, il protagonista, un calciatore che affronta una grande sfida, l’ultima sfida, più importante, contro una criminalità che tenta di manipolare il risultato di una partita importante. Vincere o perdere? Una scelta che può cambiare la vita di tantissime persone, oltre a quella della vita del protagonista.

Fanno parte del cast anche Michela Quattrociocche, Giorgio Colangeli, Giulia Cappelletti, Chiara Iezzi, i quali, insieme ad altri brillanti attori, contribuiscono a raccontare una storia di sport, inganno, tradimento e speranza.

Il Film

Girato a Bari, il film racconta la vicenda di Massimo De Core, calciatore a fine carriera e incrollabile bandiera della sua squadra, che per anni ha sfiorato la possibilità di vincere un importante trofeo senza mai riuscirci. Quando finalmente raggiunge l’insperata finale della Coppa di Lega, la città esplode di entusiasmo. Nell’ultima partita della sua vita, il Capitano rischia di veder sfumare il suo sogno: un’organizzazione criminale vuole manipolare il risultato della partita e far perdere la sua squadra.

“L’Ultima Sfida” è una storia di sogni infranti e desideri mai realizzati, dove il calcio è qualcosa di più di una metafora di vita, dove le partite si vincono e si perdono, senza mai smettere di mettersi in gioco e rischiare.

I protagonisti:

“L’Ultima Sfida” Michela Quattrociocche e Gilles Rocca

Protagonista del film Gilles Rocca, interprete di numerose fiction di successo come Carabinieri, Distretto di polizia, Don Matteo, I Cesaroni, Ris, Le tre rose di Eva, Nero a metà, e per il cinema di “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi, “Natale a Londra” e “Lo sposo indeciso”, e vincitore di programmi come Ballando con le Stelle e Tale e Quale.

Protagonista femminile è Michela Quattrociocche, già interprete di “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare” tratti dai romanzi di Federico Moccia, e interprete dei film “Natale a Beverly Hills” di Neri Parenti, “Una canzone per te” di Herbert Simone Paragnani, e “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”, qui nuovamente in primo piano nel ruolo di Germana, moglie e per anni procuratore del calciatore Massimo De Core, oggi influencer da milioni di follower che avrà un ruolo decisivo nella vicenda.

Completa il cast

I protagonisti con il regista Antonio Silvestre

Una scenza del film

Chiara Iezzi, già interprete in diversi progetti, tra cui film e serie tv come Alex&Co 2 della Disney e la serie Mare Fuori per la quale riceve il prestigioso Filming Italy Award durante il Festival del Cinema di Venezia 81.

Fra gli artisti principali ci sono anche Giorgio Colangeli, Vincenzo De Michele, Niccolò Senni e Giacomo Bottoni.

Tra i presenti alla prima gli sportivi amici di Gilles Rocca

La prima presso il Cinema Anteo di Milano ha visto tra gli ospiti invitati anche gli ex calciatori amici di Gilles Rocca: Nicola Amoruso, Mark Iuliano, German Denis e Marco Melandri. Presente anche l’icona del calcio Aldo Serena, invitato a salire sul palco durante la presentazione del film.

Gilles Rocca, fuori dalle scene è già stato ed è ancora Capitano della Nazionale Italiana Artisti Tv, squadra di calcio presente dal 1987 con personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo per eventi a scopo benefico. Gilles ad ora ha 10 presenze e 13 goal segnati. Sarà, tra l’altro, presente e scenderà in campo sempre con la Nazionale Italiana Artisti Tv, il 30 aprile, presso lo stadio Massimino di Catania per la 17^ edizione di Un Goal per la Solidarietà.

Il regista, Antonio Silvestre, ha saputo realizzare un cast ben allineato e affiatato anche come “squadra”, oltre ad aver saputo cucire con maestria i ruoli affidati con il personaggio più adatto agli attori scelti. Il risultato è un film che riesce a trasmettere passione e valori della realtà del calcio, che unita a dinamiche psicologiche e conflittuali, riesce a coinvolgere lo spettatore e lasciarlo attento e con fiato sospeso, fino alla fine.

“L’ultima sfida” è una produzione MAC Film con Amaranta Frame e PFA Films, realizzata con la partecipazione di Compagnia Leone Cinematografica, Global Thinking Foundation e Fortore Energia, con il contributo Apulia Film Commission e della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

Manuela Bresciani

Sport Marketing & Communication (natv.it)

