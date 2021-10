“Luna” è il nuovo singolo di Entics prodotto da Bizzarri con la partecipazione del rapper Shorty Shok, disponibile sulle piattaforme digitali e in radio da oggi, venerdì 15 ottobre. “Luna” fa parte degli ultimi brani che Entics ha scritto durante la pandemia e parla della riscoperta delle cose semplici, come uscire fuori la sera a guardare la luna e passare del tempo con le persone care, a discapito di tutte quelle banalità come “i soliti cliché, caviale e patè, un po’ démodé’” (come canta nel brano) e la tecnologia, che ha preso il controllo delle nostre vite e che ci ha allontanato dagli altri. Il singolo, prodotto da Bizzarri in collaborazione con il musicista Giovanni Pastorino, è stato registrato al Nibiru Studio da Shorty Shok, mixato da Dario Casillo al Cambusa Wave, masterizzato da Fra Guadalupi, edito da Senza Dubbi. Con questo singolo Entics annuncia “Authentics”, il suo nuovo album prodotto da Bizzarri in uscita il 5 novembre. Link Spotify: https://open.spotify.com/track/6J3LUXX2Ig8xounps7jMjQ?si=22a64d9203bc4710 Entics, pseudonimo di Cristiano Zuncheddu, nasce nell’ambiente dancehall reggae milanese.I primi mixtape, confezionati sui classici riddim giamaicani, lo portano all’attenzione delle radio e di molti alti esponenti della scena hip hop italiana come Vacca, Fabri Fibra e Gue Pequeno, con cui collabora apportando il suo contributo di stampo più melodico e rinfrescandone il prodotto finale, fino a guadagnarsi un contratto discografico nel 2011 con Sony. Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa, Casino Royale, Guè Pequeno, Ensi e Jake La Furia sono solo alcuni dei nomi con cui collabora e produce musica, pubblicando 4 album in studio, fino a raggiungere la vetta della classifica italiana FIMI. Dopo quasi 4 anni di assenza dal panorama musicale italiano, Entics torna ad approcciarsi al mercato discografico da indipendente, con il suo stampo fresco, riconosciuto ed apprezzato da molti.

Shorty Shok (conosciuto anche come Shok) è lo pseudonimo di Gabriele D’Asaro, classe 1992, rapper, producer, autore new punk attivo sulla scena musicale indipendente dal 2013, anno in cui inizia a lavorare al suo studio di registrazione, il Nibiru Studio. Tra le sue collaborazioni più importanti ci sono artisti della scena rap/urban italiana come Emis Killa, Laioung, Boston George e Vegas Jones. Nel 2017 pubblica con Robur Musica il suo primo Ep “Sotto Shok”, che contiene “Come l’ultima”, “Passo col rosso” e “Via da qui (feat. Vegas Jones)” prodotte con Boston George e “Caribù” prodotta con Eiemgei. Nel 2018 pubblica “Fosse Facile”, singolo prodotto da Fish, che è diventato il “featuring” di una delle versioni del remix-pack di ‘Lento/Veloce’, hit di Tiziano Ferro. Nel 2019 scrive e produce 6 brani usciti in “Diamanti e fango” di Grido e nel 2020 produce “Per sempre nell’83” (feat. Il Pagante) di J-Ax ft. Il Pagante. Nel 2021 produce e co-scrive Stronzy nel disco Surreale di J-Ax e nel 2021 torna nelle vesti di artista con canzoni dalle sonorità Punk.