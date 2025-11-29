Lunedì 1° dicembre “Ago prima di tutti” arriva su FedermotoTV. Il film dedicato a Giacomo Agostini sarà in esclusiva per i Tesserati FMI

La Federazione Motociclistica Italiana è lieta di annunciare che “Ago prima di tutti”, il film che ripercorre la vita, i trionfi e la leggenda del 15 volte Campione del Mondo Giacomo Agostini, sarà disponibile dal 1° dicembre su FedermotoTV in esclusiva per tutti i tesserati FMI.

Il film, diretto da Giangiacomo De Stefano, ripercorre l’eccezionale percorso sportivo e personale di Agostini, icona senza tempo del motociclismo mondiale, attraverso immagini, racconti e materiali storici che ne celebrano la straordinaria carriera.

Grazie alla disponibilità del film su FedermotoTV, i tesserati FMI avranno l’opportunità di accedere a un contenuto unico e di grande valore culturale, che rende omaggio al più titolato pilota della storia del motociclismo.

Per poter accedere al contenuto, basta attivare il “Pacchetto Tesserato FMI” su FedermotoTV. Per entrare a far parte della Community FMI e godere di tantissimi servizi e vantaggi esclusivi, scegli la Tessera che fa per te: clicca qui

FedermotoTV è il canale della Federazione Motociclistica Italiana. Trasmette in diretta molte delle principali competizioni motociclistiche nazionali e offre un’ampia serie di contenuti on demand quali interviste esclusive, docufilm e prove moto. I tesserati FMI (con tessera Member, Sport o Licenza Agonistica) hanno un accesso privilegiato e possono fruire gratuitamente anche dei contenuti premium. E’ possibile accedere a FedermotoTV tramite il sito web www.federmoto.tv e tramite le app per dispositivi mobili (Android e iOS). Alcuni degli ultimi contenuti esclusivi sono: il docufilm sulla 6Days “Passione Azzurra“, l’approfondimento sul Giubileo dei Motociclisti e il servizio sul Trial delle Nazioni

Com. Stam. + foto FMI