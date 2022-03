Lunedì 14 al via i Campionati Nazionali Universitari invernali 2022

In val di Zoldo tre giorni di sfide per assegnare i titoli universitari degli sport della neve Si svolgerà dal 14 al 16 Marzo in Val Zoldana, la 61° edizione dei Campionati Nazionali Universitari invernali.

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale della FIS (International Ski Federation), è organizzata da CUSI e CUS Venezia anche grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Regione Veneto ed il supporto operativo del Comitato Provinciale FISI Venezia.

Decine le medaglie in palio: su tutte gli ambiti ori per lo slalom gigante e per lo slalom speciale, che corrisponderanno al titolo di Campione Nazionale Universitario Italiano 2022 nelle competizioni maschili e femminili.

“Sarà molto bello vedere ancora studenti atleti, e non solo, gareggiare in pista e divertirsi nel contesto unico dei Campionati Nazionali Universitari” – commenta Antonio Dima, Presidente CUSI – “In un momento storico così difficile il sorriso dei più giovani è un segnale di speranza. Forniremo tutto il supporto possibile per contribuire al buon esito dell’evento e renderlo ancor più piacevole rispetto alle passate edizioni, che nonostante i problemi legati alla pandemia il CUS Venezia è riuscito a svolgere con successo. Presenzieremo come sempre sul Civetta con una nostra delegazione che non sarà solo istituzionale, ma di reale sostegno logistico ed organizzativo”.

“Grazie alla solida sinergia con il territorio della Val di Zoldo ed il supporto del CUSI siamo riusciti anche quest’anno a proporre un evento di qualità con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti la migliore esperienza possibile” – dichiara il Presidente del Centro Universitario Sportivo Venezia, Massimo Zanotto – “Siamo particolarmente felici che in un momento drammatico a livello internazionale vi sia una così larga partecipazione di atleti stranieri a rafforzare il concetto che lo sport è pace e fratellanza. Si è raggiunta la cifra record di 320 iscrizioni complessive per giornata di gara. Saranno oltre 70 i concorrenti in rappresentanza di 20 Nazioni, tra cui oltre alle europee troviamo Cina, Giappone, Argentina, Canada, Australia e Nuova Zelanda”.

“Lo svolgimento di questa quarta edizione dimostra l’impegno per mantenere costantemente viva l’attività sportiva sulla neve, in un periodo così difficile anche per lo sport” – afferma il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda – “L’alto valore formativo e sociale delle gare della Val di Zoldo è incommensurabile per i ragazzi, che avranno l’opportunità di incontrarsi per praticare il loro sport preferito nella massima sicurezza, grazie al rispetto dei protocolli federali e mettendosi alla prova in sfide emozionanti. Un ringraziamento all’entusiasmo e alla competenza di organizzatori, volontari, impiantisti e uomini di pista, che daranno il loro contributo per permettere agli atleti di potersi esprimere al massimo” conclude il Presidente FISI, augurando a tutti il più sincero in bocca al lupo.

Il programma delle gare internazionali che si svolgeranno anche quest’anno sulla Pista Cristelin, nello splendido scenario del Monte Civetta, è il seguente:

Lunedì 14 Marzo

Slalom Gigante, maschile e femminile; competizione valida per l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale Universitario Italiano e come gara OPEN FIS.

Martedì 15 Marzo

Slalom Gigante, maschile e femminile; valida come gara OPEN FIS

Mercoledì 16 Marzo

Slalom Speciale, maschile e femminile; competizione valida per l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale Universitario Italiano e come gara OPEN FIS.

La novità assoluta proposta dal CUS Venezia in accordo con il CUSI, è rappresentata dai Giochi Sportivi Universitari di sci.Una sfida aperta a tutto il mondo universitario, studenti, personale universitario e dirigenti CUSI, che gareggeranno nelle giornate di lunedì e martedì. Sono circa ottanta gli iscritti a questa prima edizione, che ha l’obiettivo di creare un momento di socializzazione e divertimento al di là del livello tecnico.

