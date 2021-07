Da Cleopatra alla regina Vittoria: venti affascinanti regine di varie epoche e regni raccontate ai bambini in un libro illustrato, tra storie di potere, passioni, intrighi e grandi personalità. Illustrazioni di Jennifer Orkin Lewis – Testi di Arianna Ghilardotti – Edito da 24 ORE Cultura www.24orecultura.com

Dal 22 luglio esce in libreria, edito da 24 ORE Cultura, “Lunga vita alla regina”, un libro illustrato per bambini – dai 9 ai 12 anni – che omaggia venti tra le più influenti regine della storia, da Cleopatra alla regina Vittoria, tra affascinanti storie di potere, passioni, intrighi e grandi personalità.

Il racconto, con le meravigliose illustrazioni di Jennifer Orkin Lewis e i testi di Arianna Ghilardotti, guida i giovani lettori in un viaggio attraverso secoli e territori molto lontani tra loro, dall’Europa alla Cina, alla scoperta di grandi donne con storie e personalità differenti ma unite da un destino comune, quello di diventare sovrane.

Fin dai tempi degli antichi Egizi, la storia è costellata da grandi figure di regine che, grazie al loro coraggio e potere, hanno lasciato un segno indelebile sulla cultura e sul popolo che hanno governato. Dalla celebre Cleopatra alla regina Vittoria, passando per figure meno note ma affascinanti, provenienti da ogni parte del mondo – come Atossa, antica regina di Persia, o Liliuokalani, regina delle Isole Hawaii – il libro ripercorre la loro vita attraverso piccole biografie, analizzandone non solo le vicende ma anche i coloratissimi costumi, le caratteristiche ambientazioni e il loro impatto sulle future generazioni.

Alcune erano destinate al trono per nascita, altre vi sono giunte attraverso il matrimonio, e molte di loro hanno avuto vite lunghe e avventurose. Tutte hanno regnato in tempi in cui, storicamente, le donne non avevano lo stesso status degli uomini, ma con la propria determinazione sono riuscite a cambiare il corso degli eventi: Hatshepsut – faraone donna della XVIII dinastia – si faceva rappresentare con copricapo e barba posticcia gli attributi maschili della sovranità; Wu Zetian, nata in una famiglia non nobile, fu l’unica imperatrice cinese nel corso di quattro millenni; la regina Elisabetta I rifiutò di sposarsi e da sola governò un regno caratterizzato dalla fioritura delle arti e da un forte sviluppo economico.

Il volume vuole essere un omaggio a donne fuori dal comune che con le loro vite sono riuscite ad entrare nell’immaginario collettivo e che possono ancora oggi essere fonte di ispirazione di grandi e piccini.

Illustrazioni di

Jennifer Orkin Lewis – Celebre illustratrice americana, è autrice di libri per bambini, oggetti di merchandising e activity book, tra cui 100 disegni in 100 giorni, un invito a liberare la propria creatività che ha goduto di un successo internazionale.

Testi di

Arianna Ghilardotti – redattrice e traduttrice specializzata in arte, musica e poesia, collabora regolarmente ai programmi del Teatro alla Scala e a cataloghi di mostre. È esperta di genealogia, storia delle dinastie e letteratura vittoriana.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: Lunga vita alla regina

Editore: 24 ORE Cultura

Illustrazioni di: Jennifer Orkin Lewis

Testi di: Arianna Ghilardotti

Formato: cartonato 16 x 21 cm

Pagine: 132 pp. illustrate

Prezzo: € 19,90

Codice ISBN: 978-88-6648-524-7

Dai 9 ai 12 anni

In vendita in libreria e online

