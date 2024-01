L’Università della Tuscia seleziona candidati per assegno di ricerca

È indetta presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca in riferimento al progetto PRIN2022 dal nome NUTISFORU – “HazelNUT biowaste-based technological tools supportIng agroecoSystem and FORestry Uses”.

L’Assegno di Ricerca, della durata di 18 mesi, non rinnovabile, è per una collaborazione ad attività di ricerca e per un importo complessivo di € 30.000,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario.

Il titolo dell’Assegno di Ricerca è “Creazione e caratterizzazione di composti nanostrutturati polifunzionali per l’utilizzo come ammendanti per il suolo e come agenti di protezione delle piante (biocontrollo) e del legno” – Responsabile scientifico dell’attività di ricerca è il Dr. Fabrizio De Cesare.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 13 gennaio 2024, secondo le modalità indicate nel bando stesso.

