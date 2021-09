Ha appena 18 anni, ma sa già cosa vuole e, soprattutto, nonostante il suo ruolo in campo sia quello di guardia, ha coscienza di quando prendersi le sue responsabilità e provare anche lui a tirare.

Mackiw Sam è uno dei nuovi giocatori che il Castanea Basket ha acquistato per la stagione 2021/2022, altro profilo di spessore che sarà anche utilizzato in C Silver dal Savio Messina. Arriva dal Belgio, dalla cittadina di Mons, dov’è nato, cresciuto e ha iniziato alla sola età di 4 anni, e grazie a suo cugino, a giocare a pallacanestro. Adesso, però, è pronto a trasferirsi nella sua nuova casa, Messina, e a diventare un giocatore professionista.

Oggi, per la prima volta, si rivolge ai tifosi della squadra messinese, per cui è pronto a dare tutto se stesso e a cui confida le proprie ambizioni: scalare la vetta e arrivare il più in alto possibile.

Qual è stata la tua ultima squadra e quali risultati avete raggiunto?

«L’ultima squadra per cui ho giocato è stata la “Belfuis Mons Hainaut”. Questa milita nella prima divisione belga e io ho contribuito giocando parecchie della partite, regalando qualche punto e facendo sì che svolgesse un buon campionato».

Qual è il tuo ruolo e quali sono le tue specialità?

«Sono alto 187 cm e mi reputo una guardia “creativa”. Però so quando posso assumermi le mie responsabilità e lanciare la palla a canestro».

Quali sono i tuoi obiettivi?

«Voglio raggiungere il mio livello più alto. E poi, perché no, anche giocare nella Euroleage o per la Nba: io sono del parere che dobbiamo sempre puntare il più in alto possibile».

Cosa pensi di poter dare al Castanea Basket e ai tifosi?

«Alla squadra voglio regalare il massimo delle vittorie, mentre ai fans prometto di lasciare felicità negli occhi e anche un po’ di spettacolo».

Il giovane giocatore si sta allenando a disposizione dello staff della società.

