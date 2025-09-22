Made in Italy, Borgonzoni: “Cersaie conferma la forza del comparto ceramico. L’Italia esporta qualità, creatività e saper fare unici al mondo”

“Il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno è un palcoscenico d’eccezione che conferma, ancora una volta, la centralità del nostro Paese in un settore in cui non abbiamo rivali: quello della ceramica.

Parliamo di un comparto che vale miliardi di euro di export, che dà lavoro a decine di migliaia di persone e che porta ovunque nel mondo il segno distintivo del Made in Italy: altissima qualità, innovazione, creatività e competenza delle nostre maestranze.

A Bologna, in questi giorni, non si mostrano solo prodotti, ma una filiera intera che unisce tradizione e futuro, artigianato e tecnologie avanzate, design e sostenibilità. È un patrimonio di conoscenze e di eccellenze che dobbiamo sostenere con politiche adeguate e lungimiranti, perché il Made in Italy non è un’etichetta, ma un valore che fa crescere il Paese e le nostre comunità.

Auguro buon lavoro a istituzioni, professionisti e imprese protagoniste della 42ª edizione di Cersaie, certa che anche quest’anno il Salone saprà essere una vetrina straordinaria della forza, della bellezza e della competitività dell’Italia”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito di Cersaie, al via a Bologna oggi per la 42ma edizione e in programma fino al 26 settembre.

