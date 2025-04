MADE4ART, Milano: mostra “Andrea Granchi. Paesaggi per caso” a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

Lo spazio MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, Paesaggi per caso, mostra personale dell’artista Andrea Granchi a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

In esposizione presso MADE4ART due serie di opere che rappresentano la produzione più recente del pittore nato ad Antibes, in Francia, ma toscano d’adozione: disegni in tecnica mista su carta e dipinti su pannello telato tutti realizzati nel 2025. Nelle opere di Granchi a essere protagonista è una natura “addomesticata” dal rapporto con l’essere umano, assente nella composizione ma presente attraverso le architetture che ha creato e per le tracce che ha lasciato nel contesto dove conduce la propria esistenza.

La striscia blu del mare, ondulate colline ricche di verde, giardini curati e rigogliosi si uniscono in maniera armonica ad antiche rovine, a moderni edifici, scalinate e muri di cinta, scenari talvolta sbirciati attraverso la cornice creata da una finestra o da una porta: i luoghi della mente di Andrea Granchi, caratterizzati da un’atmosfera sospesa generata dal sapiente bilanciamento tra luci e ombre e dai caldi colori mediterranei, fissano un momento, una situazione, un ambiente rendendoli in qualche modo ideali e assoluti. Ritratti in maniera quasi fotografica, scorci e vedute si rivelano come paesaggi intimi, interiori, improvvisi: paesaggi per caso, dove la bellezza risiede nella poetica del quotidiano.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 17 aprile 2025 dalle ore 18 alle 20. A partire dal 18 aprile Paesaggi per caso sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede, il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle 15 alle 18. Il 21 aprile è prevista la chiusura dello spazio per Festività.

